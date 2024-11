A Cefalù aiuti alle famiglie in difficoltà per rischi connessi alla povertà

Socializza gli articoli

Aiuti alle famiglie in difficoltà per rischi connessi alla povertà e situazioni di disagio o emarginazione sociale con necessari interventi per l’incolumità delle persone. Con questi presupposti e per fronteggiare emergenze sociali del genere, a Cefalù e negli altri comuni del Distretto Sanitario 33 (ne fanno parte Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina e San Mauro Castelverde) è stato rifinanziato, per la durata di un anno, il servizio di “Pronto intervento sociale”.

Il progetto a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà QSFP 2021, sarà gestito dalla Cooperativa sociale Amanthea.

Il Pronto Intervento Sociale PIS è assicurato 24h/24 per 365 giorni l’anno, e può essere attivato in situazioni in cui non sono immediatamente raggiungibili i servizi sociali territoriali e/o negli orari e giorni di chiusura degli stessi.

Nello specifico, il Servizio, svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target (minori, donne vittime di violenza, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.) e risponde in emergenza ai seguenti bisogni:

situazioni di grave povertà/povertà estrema che possono costituire un grave rischio per la tutela e l’incolumità psico-fisica della persona;

situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l’incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute psicosociale e relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Il PIS si occupa anche dell’erogazione di beni di prima necessità quali prodotti alimentari, di igiene e di abbigliamento, provvede a soluzioni alloggiative attraverso l’utilizzo di locali dedicati, mediante erogazioni di voucher spendibili presso enti ed esercizi del territorio convenzionati.

Il Pronto Intervento Sociale, ha sede operativa in Via Enrico Medi, 44 – Cefalù.

La segnalazione dell’emergenza avviene chiamando il seguente numero di telefono dedicato: 3338073969 e/ o mediante la compilazione dell’apposita Scheda di segnalazione (scaricabile da qui), da inoltrare all’indirizzo pec: [email protected] o mail: [email protected].