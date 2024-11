Serie D Femminile di Volley. Il Punto sulla Giornata

Socializza gli articoli

La Serie D Femminile del girone A continua a regalare emozioni e sorprese. Nella giornata di campionato appena conclusa, la Pomaralva e l’Aragona hanno consolidato la propria posizione di capolista battendo l’A.C.D.S. Capacense e l’Alcomo. Il Palermo Mondello Volley ha inflitto un pesante 3-0 alla Kepha 2.0. Nulla da fare per le giovanissime atlete cefaludesi allenate da Marco Sabatino, che restano a zero punti. L’APD Cegap ha ottenuto un importante successo contro l’ASD Primula, mentre l’US. Volley Bagheria ha superato agevolmente il COM.FER. Palermo.

Questi i risultati

PALERMO MONDELLO VOLLEY – KEPHA 2.0 3 – 0 25-7, 25-9, 25-10.

POMARALVA – A.C.D.S. CAPACENSE 3 – 0 25-21 25-21 25-23

APD CEGAP – ASD PRIMULA 3 – 1 , 25-19 21-25 25-17 25-21

COM.FER. PALERMO – US. VOLLEY BAGHERIA 0 – 3 21-25 21-252 1-25

G. S. PALLAVOLO 2000 – A.S.D. MEDTRADE VOLLEY PALERMO 1 – 3 , 25-23 23-25 18-25 19-25

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 1 – 3 19-25 24-26 25-23 16-25

La classifica vede al comando la Pomaralva, seguita da Mediterranea Serramenti Aragona e US. Volley Bagheria. Il Palermo Mondello Volley è in piena rimonta e si colloca a metà classifica.

Classifica

1 POMARALVA 9

2 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 9

3 US. VOLLEY BAGHERIA 7

4 ASD PRIMULA 6

5 A.C.D.S. CAPACENSE 6

6 APD CEGAP 6

7 PALERMO MONDELLO VOLLEY 5

8 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 4

9 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 2

10 COM.FER. PALERMO 0

11 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 0

12 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 0

13 KEPHA 2.0 0