Ispezioni sui viadotti della A20: chiusura della tratta Sant’Agata di Militello-Santo Stefano di Camastra

Dal 12 al 14 novembre, il tratto autostradale della A20 Messina-Palermo, tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello, sarà chiuso in direzione Messina dalle ore 9 alle 18. La decisione, comunicata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), si rende necessaria per permettere ispezioni e indagini sui viadotti presenti lungo questa tratta. La misura prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Santo Stefano di Camastra, con rientro consentito allo svincolo di Sant’Agata di Militello.

Obiettivo delle ispezioni: garantire la sicurezza

Le ispezioni programmate rispondono all’esigenza di monitorare e verificare la sicurezza delle infrastrutture autostradali, con particolare attenzione ai viadotti, che rappresentano punti sensibili dell’arteria A20. Il CAS ha sottolineato l’importanza di queste operazioni, mirate a garantire una manutenzione preventiva e a verificare la stabilità e l’integrità delle strutture. I controlli sui viadotti sono infatti fondamentali per prevenire problematiche e assicurare la sicurezza degli automobilisti che percorrono quotidianamente questo tratto autostradale.

Orari di chiusura e percorsi alternativi

La chiusura è stata programmata nelle ore diurne, dalle 9 alle 18, per minimizzare l’impatto sul traffico notturno. Gli automobilisti diretti a Messina dovranno uscire obbligatoriamente a Santo Stefano di Camastra e rientrare allo svincolo di Sant’Agata di Militello. Il CAS raccomanda agli utenti di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste modifiche temporanee e di seguire la segnaletica e le indicazioni stradali predisposte lungo il percorso alternativo.

Possibili disagi per il traffico locale

La chiusura temporanea potrebbe comportare rallentamenti e congestioni lungo i percorsi alternativi e le strade limitrofe, soprattutto nelle ore di punta. Il CAS, consapevole dei possibili disagi, ha adottato misure per agevolare la viabilità, ma invita comunque gli utenti alla massima prudenza e a considerare tempi di viaggio più lunghi.

Controlli necessari per la manutenzione delle infrastrutture

La chiusura per indagini sui viadotti della A20 è parte di un piano di manutenzione mirato a preservare le infrastrutture e garantire la sicurezza stradale. Tali interventi periodici sono cruciali per evitare situazioni di degrado e per rispondere prontamente a eventuali necessità di riparazione. Il CAS rassicura che ogni operazione sarà eseguita con attenzione e nel minor tempo possibile, in modo da limitare l’impatto sulla viabilità locale.

Invito alla prudenza e al rispetto delle deviazioni

Per evitare inconvenienti e viaggiare in sicurezza, il CAS raccomanda ai conducenti di rispettare le indicazioni relative alle chiusure e di procedere con cautela lungo i percorsi alternativi. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in caso di variazioni nei tempi di chiusura o di eventuali proroghe delle ispezioni.