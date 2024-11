Cefalù ospita “Marinella”, un monologo ispirato a una storia vera

Socializza gli articoli

Il 24 novembre al Teatro Cicero di Cefalù, ospite dell’evento “Luci e Sogni“ ideato da Marisa Rubino, lo spettacolo “Marinella”, un monologo ispirato a una storia vera che percorre il cammino dal buio della violenza alla luce della rinascita. Scritto e interpretato da Simona D’Angelo. Voci di Davide Lo Coco e Filippo Glorioso.

“Questo monologo nasce dalla necessità di raccontare, in modo intimo e viscerale, la vita interiore di una donna che ha vissuto l’inferno della violenza e ha trovato la forza per risalire verso la luce.

In “Marinella” ho scelto di affidare le emozioni e i turbamenti alla drammaturgia del corpo. Ci sono esperienze talmente profonde che usare le parole per descriverle diventerebbe riduttivo, perché incapaci di esprimere appieno il peso di certi vissuti. In questa performance il corpo e i silenzi prendono il comando, conducendo lo spettatore a vivere le emozioni in prima persona”.

Dice ancora l’Autrice e interprete,

“Per me, entrare nella pelle di Marinella, vivere e dare voce alla sua storia, è stata una sfida intensa. Ho affrontato ogni parola, ogni gesto con delicatezza e rispetto, per rendere giustizia a un vissuto autentico, complesso e delicato. Portare in scena una storia vera mi ha coinvolta a fondo, non solo come autrice ma soprattutto come interprete, cercando di rappresentare la fragilità e la forza che convivono in chi ha vissuto il dolore e ha trovato la via della rinascita.

Un ringraziamento speciale va a Marisa Rubino(in arte Marika) un’artista immensa che dona luce e rinascita attraverso la sua arte. È grazie alla sua straordinaria sensibilità, al suo impegno nella giustizia sociale e alla sua instancabile lotta contro la violenza sulle donne che “Marinella” farà parte dell’evento “Luci e Sogni”, da lei magistralmente diretto e ideato. Un evento unico nel suo genere che racchiude l’arte in tutte le sue meravigliose sfumature dalla pittura alla scultura, dalla musica al teatro fino ad arrivare alla moda, tutto nella splendida cornice del Teatro Cicero di Cefalù”.

Da non perdere