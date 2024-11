Riccardo Vara, il giovane talento cfaludese del kart: debutto e successi nella categoria Under 10

Socializza gli articoli

Riccardo Vara, classe 2015, è una giovane promessa del karting siciliano. Spinto da una passione condivisa con il padre, anch’egli amante dei motori e del kart, Riccardo ha esordito quest’anno nella categoria GR3 Under 10, partecipando alla Coppa Italia di Zona e al Trofeo Regionale Karting Sicilia. Nonostante fosse il più giovane della sua categoria, ha saputo distinguersi, dimostrando una grinta e una tenacia sorprendenti per la sua età. La combinazione di allenamento, sacrificio e determinazione gli ha permesso di conquistare piazzamenti di rilievo, affermandosi come una vera promessa del karting.

Terzo posto alla selezione per la Coppa Campioni

Il 19 e 20 ottobre, Riccardo ha partecipato alla selezione per la Coppa Campioni ACI Karting 2024 presso il Circuito Internazionale di Triscina, mettendosi alla prova contro giovani piloti di talento. Con un’ottima prestazione, Riccardo ha conquistato il terzo posto, qualificandosi per la sua prima gara a livello nazionale e diventando uno dei tre piloti chiamati a rappresentare la Sicilia. Questa posizione sul podio ha segnato un momento importante nel percorso sportivo di Riccardo, confermandone il potenziale e consolidando il supporto e l’entusiasmo del suo team e della famiglia.

Battipaglia: ottavo posto alla Coppa Campioni

A Battipaglia, il 3 e 4 novembre, Riccardo ha portato la sua passione e la sua abilità in pista, sostenuto dal team Beccaria di Enna, una squadra d’eccezione che ha creduto nelle sue capacità. In una gara che ha visto la partecipazione di giovani piloti provenienti da tutta Italia, Riccardo si è collocato in un’ottima ottava posizione nella classifica generale, nuovamente nella veste del pilota più giovane della competizione. Questa esperienza nazionale ha arricchito il suo bagaglio sportivo e rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita.

Nuove sfide e obiettivi per il futuro

Il cammino di Riccardo Vara è solo all’inizio. Con alle spalle una stagione piena di soddisfazioni e obiettivi raggiunti, Riccardo guarda già al prossimo campionato, pronto a dare il massimo e a migliorarsi gara dopo gara. La comunità kartistica siciliana segue con entusiasmo il percorso di questo giovane talento, certa che i prossimi anni porteranno a Riccardo nuove opportunità e, si spera, tanti meritati successi.