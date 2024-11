Socializza gli articoli

I Soldi Spicci ritornano a Cefalù con uno spettacolo inedito.

Scrivono sulla loro pagina, “Quest’anno abbiamo deciso di creare un lavoro teatrale diverso dal solito, a salire sul palco questa volta sarà il nostro Claudio Casisa

Da SOLO diretto da una regista d’eccezione di nome Annandrea Vitrano.

Lui voleva provare a fare finalmente qualcosa senza Anna ma non solo non ci è riuscito… in più le ha dato il ruolo del comando assoluto, Claudio non potrà dire o fare nulla se non sarà approvato dalla REGISTA!!! Cosa ne verrà fuori?

Vi aspettiamo a teatro con “Spaiato” di e con Claudio Casisa e con la regia di Annandrea Vitrano.

Si parte da Palermo.

A Cefalù tre date, 31 GENNAIO 1 e 2 FEBBRAIO 2025.

Spettacoli a pagamento.