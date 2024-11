Campofelice di Roccella in lutto: addio a Federica, il sorriso che illuminava tutti

Campofelice di Roccella si stringe nel dolore per la tragica e improvvisa scomparsa di Federica, una ragazza di 22 anni conosciuta e amata da tutta la comunità. Federica, con il suo sorriso contagioso e la sua energia travolgente, ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. La notizia della sua morte ha scosso profondamente amici, familiari e conoscenti, lasciando un’intera città attonita e in lutto.

Una giovane piena di vita e sogni

Federica era una ragazza speciale, capace di portare gioia anche nei momenti più difficili. Solare e gioiosa, sapeva sempre trovare il lato positivo delle cose, nonostante i problemi che la vita le aveva posto davanti. Uno dei suoi sogni più grandi si era realizzato poco prima della tragedia: aveva visitato la sua Napoli. Un momento che aveva condiviso con entusiasmo e felicità.

Il suo profilo Facebook racconta di una ragazza che sapeva vivere intensamente, regalando sorrisi e momenti di allegria a chi le stava accanto. Gli amici la descrivono come un “arcobaleno”, capace di portare luce e speranza anche nei giorni più bui.

Una comunità unita nel dolore

Federica lascia la sua amata madre Dina, a cui tutta la comunità di Campofelice di Roccella si stringe in un abbraccio di solidarietà e vicinanza. Dai messaggi di cordoglio emerge quanto fosse amata e quanto profondamente la sua assenza sarà sentita. “Non ti dimenticherò mai”, scrivono gli amici, ricordando con commozione i momenti passati insieme e il bene che Federica ha lasciato in ciascuno di loro.

Il ricordo della sua energia, della sua capacità di donare felicità anche a chi non la chiedeva, rimarrà indelebile. Come qualcuno ha scritto, “Federica, eri la nostra Memole, il nostro arcobaleno”.

Un addio che è un arrivederci

Per chi la conosceva, questo non è un addio, ma un arrivederci. Federica continuerà a vivere nei ricordi di chi le ha voluto bene e nelle storie che raccontano la sua straordinaria capacità di amare e donarsi agli altri. La sua ultima estate, trascorsa lamentandosi dolcemente del caldo e aspettando la pioggia, sarà ricordata come un simbolo della sua semplicità e della sua autenticità.

Federica, Campofelice di Roccella non ti dimenticherà mai. Volerai con il tuo sorriso e la tua leggerezza, mentre chi ti ha amato continuerà a sentire la tua presenza nei momenti di gioia e nei ricordi più preziosi. Ciao, Fefè.