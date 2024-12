LA ZANNELLA CADE A ERICE in una gara da dimenticare

Basket Divisione Regionale 1: Zannella Basket Cefalù cade contro MBA Erice, che era ancora senza vittorie

La settima giornata di andata del girone ovest di Divisione Regionale 1 regala una sorpresa amara per la Zannella Basket Cefalù. Gli uomini di coach Tosolini cedono il passo all’MBA Erice, squadra che fino a questo match non aveva ancora centrato una vittoria in stagione. La sfida, disputata sul parquet di Erice, ha visto i padroni di casa imporsi con determinazione, ribaltando un avvio favorevole agli ospiti e chiudendo la partita con un risultato netto.

Il tabellino dei protagonisti: analisi delle prestazioni

Zannella Basket Cefalù

Veron (21 punti) : Uno dei fari della squadra, mette a segno 21 punti e si conferma una pedina fondamentale per i cefaludesi. Determinante in fase offensiva, prova a trascinare i compagni nel recupero, ma non riesce a colmare il divario.

: Uno dei fari della squadra, mette a segno 21 punti e si conferma una pedina fondamentale per i cefaludesi. Determinante in fase offensiva, prova a trascinare i compagni nel recupero, ma non riesce a colmare il divario. Miciulla (23 punti) : Prestazione straordinaria per lui, miglior realizzatore dell’incontro. La sua energia non è bastata per ribaltare una partita che si è complicata nel primo tempo.

: Prestazione straordinaria per lui, miglior realizzatore dell’incontro. La sua energia non è bastata per ribaltare una partita che si è complicata nel primo tempo. Maggiore (10 punti) : Solido in attacco, è il terzo e ultimo giocatore in doppia cifra per la Zannella. Buona presenza sotto canestro, ma senza supporto sufficiente dal resto della squadra.

: Solido in attacco, è il terzo e ultimo giocatore in doppia cifra per la Zannella. Buona presenza sotto canestro, ma senza supporto sufficiente dal resto della squadra. Di Paola e Asciutto (2 punti a testa) : Contributo limitato, evidenziando una difficoltà generale nel trovare soluzioni offensive.

: Contributo limitato, evidenziando una difficoltà generale nel trovare soluzioni offensive. Gallo (2 punti): Anche lui sottotono, non riesce a incidere in un match che richiedeva maggiore incisività da parte di tutti.

Multimedica Basket Erice

Alfonzo (19 punti) : Tra i migliori in campo, guida l’MBA Erice con una prestazione convincente, risultando decisivo per il risultato finale.

: Tra i migliori in campo, guida l’MBA Erice con una prestazione convincente, risultando decisivo per il risultato finale. Di Vita A. (14 punti) : Altra colonna portante della vittoria, con punti importanti soprattutto nella prima metà di gara.

: Altra colonna portante della vittoria, con punti importanti soprattutto nella prima metà di gara. Costadura (5 punti) e Oddo (4 punti) : Aggiungono contributi preziosi, supportando i due protagonisti principali.

e : Aggiungono contributi preziosi, supportando i due protagonisti principali. Piacentino, Fodale e Di Genova (2 punti ciascuno): Non brillano individualmente, ma il collettivo ericino si dimostra compatto e determinato.

Una partita a due volti

La Zannella Basket era partita bene, costruendo un vantaggio iniziale, ma MBA Erice non si è fatta intimorire. Grazie a una difesa più solida e alla precisione in attacco, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare la situazione già nel primo tempo, chiudendo i primi 20 minuti sul 38-23.

Nella ripresa, la reazione della Zannella non si è fatta attendere, guidata da Veron e Miciulla, che hanno cercato in tutti i modi di ridurre il gap. Tuttavia, la mancanza di continuità da parte del resto della squadra e l’ottima gestione del vantaggio da parte di Erice hanno impedito ai ragazzi di Tosolini di completare la rimonta.

Commento: un’occasione sprecata per la Zannella

La sconfitta contro un’MBA Erice in cerca della prima vittoria stagionale rappresenta un passo falso importante per la Zannella. Se da un lato si può elogiare la prestazione di Veron e Miciulla, dall’altro emerge chiaramente una mancanza di coesione e di contributo da parte degli altri giocatori. La difesa, in particolare nel primo tempo, è apparsa poco aggressiva, consentendo agli avversari di prendere il controllo della partita.

La squadra di coach Tosolini dovrà analizzare con attenzione questa prestazione per prepararsi al meglio in vista del prossimo incontro contro i Ribera Knights. La sfida di domenica 8 dicembre in casa diventa cruciale per rilanciarsi in classifica e dimostrare una maggiore solidità.

Una gara da dimenticare

La Zannella Basket Cefalù, che puntava a consolidare la sua posizione di metà classifica, è incappata in una giornata storta contro un’avversaria sulla carta abbordabile. Ora l’obiettivo è lasciarsi alle spalle questa sconfitta e ritrovare fiducia per affrontare al meglio le prossime sfide.

Multimedica Erice – Zannella Basket Cefalù (70-59)

Parziali: 17-14; 21-9; 13-19; 19-17.

Tabellini.

Zannella Basket Cefalù: Di Paola 1, Gallo 2, Torcivia, Veron 21, Battaglia, Maggiore 10, Asciutto 2, Cimino, Tosolini, Lacagnina, Miciulla 23. Coach Tosolini.

Multimedica Basket Erice: Piacentino 2, Alfonzo 19, Di Vita A. 14, Accardo, Rondello, Pace, Costadura 5, Manenti, Oddo 4, Fodale 2, Di Genova 2, Cardinale. Coach Barbera.

