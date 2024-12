Presentato a Campofelice il calendario della Prevenzione 2025

Il 30 novembre 2024, presso la sala Geodeus sul lungomare di Campofelice, si è tenuto un evento speciale per la presentazione del calendario della Prevenzione 2025. Ideato dal dottor Salvatore Macaluso, con il supporto di un team di professionisti e volontari, il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione medica e degli stili di vita consapevoli. L’incontro ha visto una grande partecipazione, con un pubblico attento e coinvolto che ha apprezzato sia i contenuti informativi che i momenti artistici offerti dalla cantante Erina Lo Verde, madrina della serata.

Il calendario della Prevenzione 2025 è arricchito da fotografie realizzate da Martina Polito, che ha catturato immagini evocative per promuovere il messaggio di salute. Durante la serata, un video reportage ha svelato i retroscena del progetto, mostrando l’impegno e la passione degli organizzatori. Il messaggio centrale dell’iniziativa è stato chiaro: “Prevenire è meglio che curare”.

Messaggi e temi affrontati durante l’evento

La presentazione del calendario è stata accompagnata da interventi di specialisti su temi di grande interesse. Ogni mese del calendario è dedicato a una patologia prevenibile o a uno stile di vita salutare. Tra i temi trattati, la prevenzione del diabete di tipo 2, la lotta contro l’ipercolesterolemia e la diagnosi precoce di malattie oncologiche. Il dottor Macaluso ha sottolineato come la prevenzione non sia solo una scelta individuale ma anche una strategia fondamentale per ridurre i costi del sistema sanitario nazionale.

Non è mancata una riflessione sui progressi scientifici degli ultimi 25 anni, grazie anche all’intervento dell’avvocato Michela Taravella, che ha collegato la prevenzione non solo alla salute fisica, ma anche alla gestione responsabile delle istituzioni pubbliche. L’incontro ha così consolidato un concetto di prevenzione che si estende oltre i confini medici, abbracciando anche aspetti culturali e sociali.

Punti di vista diversi sull’importanza della prevenzione

Durante l’evento è emerso come la prevenzione possa essere interpretata da diverse prospettive. I medici presenti hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza di screening periodici e di una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute. Altri interventi, come quello dell’avvocato Taravella, hanno sottolineato la prevenzione come elemento chiave per una società più sostenibile e meno esposta a emergenze sanitarie. Il calendario stesso è stato descritto come uno strumento pratico per diffondere conoscenza e responsabilizzare il pubblico.

Un progetto per il futuro della salute

La serata ha celebrato il valore della prevenzione, evidenziando come semplici gesti quotidiani, come una corretta alimentazione, l’esercizio fisico e i controlli medici periodici, possano fare la differenza nella vita delle persone. Con il supporto delle immagini del calendario e del reportage video, l’incontro ha trasmesso un messaggio forte: investire nella prevenzione oggi significa costruire un futuro più sano e sostenibile per tutti.