Per cosa è famosa Tokyo (e cosa visitare nella capitale nipponica)

Ci sono città che, almeno una volta nella vita, vanno visitate se si ama viaggiare e lasciarsi incantare dal mondo inteso come globalità culturale, di esperienze, di stimoli. Tra queste, è presente indubbiamente Tokyo. Se stai pensando di scoprire le bellezze della capitale giapponese, sei nel posto giusto!

Tokyo è una delle destinazioni turistiche più iconiche del Giappone, rinomata per il suo straordinario mix di tradizione e modernità che affascina visitatori da tutto il mondo. Capitale del paese, questa metropoli offre una ricca proposta turistica con attrazioni – e l’itinerario di questo viaggio di gruppo in Giappone presente nel sito stograntour.com ne include diverse – che spaziano dai templi storici ai quartieri futuristici e all’avanguardia, veri e propri simboli della Tokyo contemporanea.

Ora mettiti comodo: è arrivato il momento di iniziare un piccolo viaggio alla scoperta delle magie di questa metropoli.

Tokyo: i motivi per cui è famosa

Elencare i motivi per cui Tokyo è famosa vuol dire aprire un capitolo lunghissimo. Giusto per citare alcuni dei luoghi simbolo della capitale giapponese, chiamiamo in causa il Palazzo Imperiale, residenza permanente dell’imperatore e della sua famiglia dal 1869, lo zoo di Ueno, la Tokyo Tower.

Se proprio si deve trovare un luogo simbolo della città, questo è senza dubbio il distretto di Shibuya. Tra negozi con le luci al neon, karaoke e pub, questo quartiere della capitale giapponese incarna alla perfezione quello spirito, sospeso tra irriverenza e innovazione che, ormai da anni, caratterizza l’immagine della città e, in generale, di tutto il Paese.

Una curiosità interessante su questo distretto riguarda il suo incrocio che, almeno una volta, avrai visto in una foto aerea. Si tratta dell’incrocio urbano più trafficato al mondo.

Per ammirare quello che, di fatto, è uno spettacolo unico nel suo genere – sì, anche gli scenari urbani possono regalare momenti di grande stupore – il consiglio è quello di sistemarsi a un tavolo del vicinissimo Starbucks. Suggerimento importante: armati di tanta pazienza, perché potrebbe essere necessario fare una lunga fila.

In alternativa, al costo di 600 yen, l’equivalente di 3,65 euro, puoi salire in cima al centro commerciale Magnet by Shibuya 109.

Altre cose da vedere a Tokyo

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle cose importanti da scoprire a Tokyo. Tra i simboli della città è possibile chiamare in causa innanzitutto la statua di Hachiko, il cane diventato famoso in tutto il mondo – anche grazie al cinema – che, per un decennio, ha atteso, inconsapevole della sua morte, il padrone alla stazione di Shibuya.

Davanti all’omonima fermata della metropolitana, si trova oggi la statua dedicata a questo straordinario Akita. A cento anni dal suo esempio di fedeltà, il ricordo di questa dimostrazione d’amore è ancora vivo nel cuore dei giapponesi.

Per chi ama lo shopping, sempre nel distretto di Shibuya c’è una strada che fa parte delle tappe immancabili di qualsiasi viaggio nella capitale giapponese.

Si tratta di Center Gai, un’arteria pedonale dove si trovano numerosi negozi e locali. Se possibile, scoprila nelle ore di buio. Il motivo? L’effetto suggestivo delle luci al neon.

Passiamo ora a parlare del quartiere di Shinjuku. Questo distretto, noto per la sua atmosfera decisamente meno turistica rispetto a quella di Shibuya, lascia a bocca aperta con le sue vie trafficate e con edifici come il Tokyo Metropolitan Government Building che, con le sue torri gemelle, permette di godere di un panorama impareggiabile della città dall’alto.

Da non perdere in questa zona è anche l’area di Golden Sai. Si tratta di una zona della città dove ci si perde tra piccole stradine sulle quali si affacciano locali unici al mondo, esercizi nei quali possono entrare solo poche persone alla volta e dove è possibile gustare dell’ottimo Nihonshu, un liquore a base di ingredienti come acqua, riso e lievito.