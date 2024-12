Il Geoparco Madonie Unesco ha accolto i delegati dei Geoparchi italiani

Parco delle Madonie: cuore pulsante della rete Geoparchi UNESCO

Il Parco delle Madonie, autentico gioiello naturalistico della Sicilia, si prepara a brillare ancora una volta sotto i riflettori internazionali. Stamane, il Geoparco Mondiale UNESCO Madonie ha dato il benvenuto ai delegati dei Geoparchi italiani in occasione del meeting nazionale organizzato per celebrare il ventennale della Rete mondiale Geopark UNESCO.

Gli ospiti, accolti a Palermo dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusy Savarino, hanno poi raggiunto il Parco, fulcro dell’evento che unirà natura, storia e innovazione in un connubio straordinario. “Le Madonie sono per noi un importante punto di riferimento nel Mediterraneo”, ha sottolineato Nickolas Zouros, presidente dei Geoparchi mondiali, intervenuto da remoto.

Madonie: un simbolo di biodiversità e tutela ambientale

L’assessore Savarino ha ribadito l’importanza strategica dei Geoparchi per la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile, anticipando alcune novità significative: “Stiamo lavorando per il riordino del sistema delle Aree protette e per sbloccare fondi extra-regionali. Puntiamo a rafforzare la rete dei Geoparchi come snodo centrale per contrastare il cambiamento climatico e sviluppare il primo green data center d’Italia, in collaborazione con ARPA e ISPRA”.

Un impegno che evidenzia il ruolo cruciale delle Madonie non solo come area protetta, ma anche come laboratorio di innovazione e resilienza ambientale. Un ecosistema unico, in cui la biodiversità si intreccia con la geologia, dando vita a paesaggi mozzafiato e ricchi di storia.

Un luogo di scambio e formazione

Durante il meeting, la coordinatrice nazionale dei Geoparchi, Stefania Amorfini, ha sottolineato l’importanza dello scambio di buone pratiche tra i diversi parchi: “Storia, geologia e natura si fondono in un equilibrio fragile che richiede risposte tempestive per la tutela”.

Il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha annunciato un focus sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni, attraverso la promozione della didattica geologica. Questa disciplina, infatti, non solo aiuta a comprendere i cambiamenti climatici, ma educa anche alla salvaguardia del territorio.

Una due giorni tra natura e cultura

L’evento, che culminerà con il meeting generale presso il Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana, offre un’opportunità unica per scoprire le bellezze del Parco delle Madonie. Visite istituzionali, escursioni e incontri arricchiranno una due giorni all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio naturale.

Le Madonie: una destinazione da non perdere

Situato nel cuore della Sicilia, il Parco delle Madonie rappresenta una delle mete più affascinanti per gli amanti della natura. Con oltre il 70% delle specie vegetali siciliane, panorami mozzafiato e borghi incantevoli, il Geoparco UNESCO è un simbolo di bellezza e un esempio virtuoso di tutela ambientale.

La celebrazione del ventennale della rete Geopark UNESCO non è solo un’occasione per fare il punto sulla gestione dei parchi, ma anche un invito a scoprire e vivere il fascino ineguagliabile di un territorio che è patrimonio di tutti.