Divisione Regionale 1 di Basket: le designazioni Arbitrali. Le squadre di Cefalù in casa

Divisione Regionale 1 – Giornata 8: Analisi Pre-Gara e Designazioni Arbitrali

La Divisione Regionale 1 entra nel vivo con l’8ª giornata di qualificazione, programmata per il weekend del 7-8 dicembre 2024. Andiamo ad analizzare gli incontri in programma, le posizioni in classifica e i nomi degli arbitri designati.

Basket Cefalù 1972 A.S.D. vs Multimedica Basket Erice

Data e ora: 07/12/24 – 18:00

Luogo: Palatricoli – c/da Ogliastrillo, Cefalù (PA)

Arbitri:

1° Arbitro GRECO OTTAVIO di PALERMO (PA)

2° Arbitro FILINGERI MARCO di PALERMO (PA)

La capolista Basket Cefalù 1972, con 12 punti e una differenza canestri di +73, affronta il fanalino di coda Multimedica Basket Erice. Nonostante l’ultima posizione in classifica, Erice potrebbe tentare un colpo di scena, ma la solidità difensiva e offensiva di Cefalù, che ha subito solo una sconfitta, rende i padroni di casa favoriti.

Patti Basket A.S.D. vs A.S.D. Panormus C.F.G.

Data e ora: 07/12/24 – 18:00

Luogo: Palasport – Via Case Nuove Russo 5/a, Patti (ME)

Arbitri:

1° Arbitro NIGRO DANIELE di PALERMO (PA)

2° Arbitro FIORE ANDREA di MOTTA D’AFFERMO (ME)

Scontro cruciale tra Patti Basket e Panormus. Entrambe le squadre condividono il medesimo punteggio (4 punti), ma Panormus gode di una migliore differenza canestri. Patti, reduce da una stagione altalenante, punta al fattore campo per risalire la classifica. La partita promette equilibrio e intensità.

Green Basket 99 A.S.D. vs A.S.D. Pallacanestro Barcellon

Data e ora: 07/12/24 – 18:30

Luogo: Palamangano – Via Ugo Perricone Engel, 14, Palermo (PA)

Arbitri:

1° Arbitro MINEO VINCENZO di TRAPANI (TP)

2° Arbitro ACCARDO GIULIO di TRAPANI (TP)

Il Green Basket 99, penultimo con una sola vittoria stagionale, ospita Pallacanestro Barcellon. Quest’ultima, al quarto posto con 6 punti, punta a consolidare la sua posizione playoff. Barcellon è favorita grazie a una solida differenza canestri, ma Green Basket potrebbe sorprendere con una prestazione casalinga di carattere.

ASD Zannella Basket vs Ribera Knights Basketball

Data e ora: 08/12/24 – 18:00

Luogo: Palatricoli – c/da Ogliastrillo, Cefalù (PA)

Arbitri:

1° Arbitro INCAMICIA PAOLO di MISILMERI (PA)

2° Arbitro PIPITONE GABRIELE di PALERMO (PA)

Il Ribera Knights Basketball, attualmente terzo con 8 punti, affronta ASD Zannella Basket, sesto in classifica con 4 punti. La squadra di Ribera punta a sfruttare la sua forma recente per mantenersi nella zona alta, ma Zannella, motivata dal fattore campo, potrebbe vendere cara la pelle in un match dall’esito tutt’altro che scontato.

Situazione in Classifica

La lotta per il primato vede Basket Cefalù e Virtus Trapani in testa con 12 punti, ma la differenza canestri premia i cefaludesi. Ribera Knights segue con 8 punti, mentre la bagarre per i posti playoff coinvolge Pallacanestro Barcellon e Panormus. In coda, Multimedica Basket Erice e Green Basket cercano di rilanciare una stagione finora deludente.

Questa 8ª giornata sarà cruciale per delineare le dinamiche di classifica e le ambizioni di ciascuna squadra.