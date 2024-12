Giovedì 5 dicembre a Cefalù: pioggia e nuvole in arrivo

Giovedì 5 dicembre 2024, Cefalù si prepara a una giornata di pioggia con condizioni meteo variabili. Secondo le previsioni, la giornata sarà segnata da abbondanti precipitazioni, che inizieranno al mattino e continueranno nel pomeriggio, con un cielo molto nuvoloso o coperto la sera. Le temperature saranno comprese tra i 13°C e i 18°C, con una percezione termica simile. I venti, moderati, spireranno da nord-est, raggiungendo raffiche fino a 21 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta per tutta la giornata, con accumuli significativi, soprattutto nelle ore centrali, che potrebbero portare a circa 5 mm di precipitazioni.

Un giorno di pioggia abbondante

Al mattino, la pioggia sarà debole, ma le precipitazioni aumenteranno rapidamente, portando a rovesci abbondanti a partire da mezzogiorno. Le previsioni indicano che l’intensità della pioggia raggiungerà il picco nel pomeriggio, con accumuli che potrebbero arrivare a 5 mm. La visibilità sarà ridotta a causa dell’umidità e delle nuvole, che oscilleranno tra il 75% e il 90%. Gli amanti delle passeggiate all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni meteorologiche instabili e prepararsi a eventuali cambiamenti improvvisi.

Anche se la giornata sarà dominata dalla pioggia, la temperatura rimarrà relativamente stabile. La qualità dell’aria sarà buona, con bassi livelli di inquinamento e assenza di pollini, il che rende la situazione favorevole per coloro che soffrono di allergie. Nonostante il tempo inclemente, l’atmosfera sarà comunque vivibile grazie all’assenza di venti particolarmente forti e alla moderata intensità delle piogge.

Differenti previsioni meteo per il 5 dicembre

Le fonti meteo forniscono previsioni abbastanza simili riguardo alla pioggia abbondante e alle temperature stabili, ma con alcune lievi differenze nei dettagli. Secondo ilmeteo.net, si prevede una giornata con accumuli tra 3 e 5 mm, mentre 3bmeteo.com segnala anche una possibile intensificazione delle precipitazioni nelle ore pomeridiane, con picchi di 5.3 mm. Entrambe le previsioni concordano nel suggerire che la pioggia continuerà per tutta la giornata, con un miglioramento solo durante la notte, quando il cielo dovrebbe schiarirsi.

Considerazioni finali sul meteo di Cefalù

Nonostante le previsioni di pioggia abbondante, giovedì 5 dicembre a Cefalù non dovrebbe essere una giornata da evitare, soprattutto se si è preparati per le condizioni meteorologiche variabili. È consigliato portare con sé un ombrello o un impermeabile, soprattutto per coloro che devono affrontare impegni all’aperto. La pioggia potrebbe anche portare a qualche interruzione nelle attività all’aperto, ma non impedirà di godere della bellezza di Cefalù, che resta sempre affascinante anche sotto il cielo nuvoloso.