Il Magico Natale a Cefalù per i Bambini. Il Programma integrale

MAGICO NATALE A CEFALÙ 2024

Programma per i Bambini

7 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

7 Dic: ore 17:30, Inaugurazione “La Casa di Babbo Natale”, a cura di Monia Cristina, “Spazio Cultura” (ex Circolo Unione), corso Ruggero. Orari apertura tutti i giorni 17:00 -20:00;

11 Dic: ore 18:30, Spettacolo di Arte di Strada “Eterea”, Corte delle Stelle, Corso Ruggero;

12 Dic: ore 16:00, Natale al Cinema “Cattivissimo Me 4” (2024), Cinema Di Francesca, Corso Ruggero;

13 Dic: ore 17:00, “Fiabe e racconti sotto l’albero”, la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini…” Storie, fiabe e personaggi del magico Natale e non solo…”, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

13 Dic: ore 18:00, Animazione con Babbo Natale & Minnie e Topolino, a cura di Claudio Dongarra’, piazza frazione di Sant’Ambrogio;

14 Dic: ore ore 16:00, Spettacolo di Teatro per ragazzi “IL MAGO DI OZ”, a cura della Compagnia Bertolt Brecht, Teatro comunale Cicero;

14 Dic: ore 17:00, “Consegna la lettera a Babbo Natale” (con distribuzione gadgets), a cura di Claudio Dongarra’, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

15 Dic: ore 16:00 – 19:00, “Villaggio di Babbo Natale”, gonfiabili, zucchero filato e pop corn, a cura dell’Ass. Madagascar, Villa Comunale;

15 Dic: ore 18:00, Giro di Babbo Natale con personaggi Disney, a cura di Claudio Dongarra’, centro storico, partenza Villa Comunale;

16 Dic: ore 16:00, Natale al Cinema “Garfield – Una missione gustosa” (2024), Cinema Di Francesca, Corso Ruggero;

17 Dic: ore 16:00, Natale al Cinema “Tito e Vinni a tutto ritmo” (2024), Cinema Di Francesca, Corso Ruggero;

17 Dic: ore 17:00,

Gli adulti (genitori, nonni,zii…) consegneranno i regali da dare ai propri bambini (per giorno 24), Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

18 Dic: ore 16:00, Natale al Cinema “La Banda di Don Chisciotte – Missione Mulini a Vento” (2024), Cinema Di Francesca, Corso Ruggero;

19 Dic.: ore 16:00, Opera dei Pupi “Il duello di Orlando e Rinaldo per amore di Angelica”, a cura dell’Ass. L’Isola dei Pupi, Teatro comunale Cicero;

20 Dic: ore 17:00,

“Fiabe e racconti sotto l’albero”, la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini…” Storie, fiabe e personaggi del magico Natale e non solo…”, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

20 Dic: ore 21:00, Tombolata di Natale, a cura dell’Ass. Riscopri Sant’Ambrogio, presso ex Scuola Elementare, Sant’Ambrogio;

21 dicembre: ore 10:30, escursione guidata Grotta Grande, Parco urbano Rocca di Cefalù, a cura di BC Sicilia sezione di Cefalù, partenza biglietteria del parco (per info e prenotazioni 3297479239)

21 Dic: ore 18:00, Spettacolo Arte di strada, Corte delle Stelle, Corso Ruggero;

22 Dic.: ore 17:00, Spettacolo per bambini “La Sfida – un duello fra musica e magia” di e con Emilio Ajovalasit e Salvo Compagno, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

23 Dic: ore 17:30, “La Magica Parata di Natale” con personaggi Disney, Marvel, trampolieri, elfi e street band – Partenza Artigianelli, Via Roma- Villa Comunale – C.so

Ruggero – P.zza Duomo;

24 Dic: ore 17:00,

Consegna dei regali da parte di Babbo Natale ai bambini, a cura di Claudio Dongarra’, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

27 Dic: ore 17:00, “Fiabe e racconti sotto l’albero”, la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini…” Storie, fiabe e personaggi del magico Natale e non solo…”, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

28 Dic: ore 19:00, Spettacolo di Arte di Strada “Magia con le bolle”, piazza Sant’Ambrogio;

29 Dic: ore 16:00 – 19:00, “Villaggio di Babbo Natale”, gonfiabili, zucchero filato e pop corn, a cura dell’Ass. Madagascar, Villa Comunale;

31 Dic: ore 18:00, “Corteo della Vecchia Strina”, a cura dell’Ass. Santa Cecilia, Villa Comunale;

3 Gen: ore 17:00, “Fiabe e racconti sotto l’albero”, la scrittrice Santa Franco racconta ai bambini…” Storie, fiabe e personaggi del magico Natale e non solo…”, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

4 Gen: ore 16:00 – 19:00, “Villaggio di Babbo Natale”, gonfiabili, zucchero filato e pop corn, a cura dell’Ass. Madagascar, Villa Comunale;

5 Gen: ore 17:00, “Scatta una foto con la Befana”, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

5 Gen: ore 17:00, “Pesca della Befana 2024” – Adotta un gattino, a cura dell’associazione Zampamica di Cefalù, Villa Comunale;

6 gen: ore 17:00, “Scatta una foto con la Befana”, Casa di Babbo Natale – Spazio Cultura, Corso Ruggero;

6 Gen: ore 18:00 “Arrivo dei Re Magi”, Sfilata a cavallo a cura dell’Ass.Cavalieri della Valdemone di Pollina, partenza Villa Comunale.

Natale al Cinema Inclusivo – Tutti i film animati saranno proiettati pensando anche ad un pubblico con disabilità, seguendo le seguenti caratteristiche:

Luci in sala non tutte spente.

suoni un po’ più bassi

Assenza di pubblicità prima del film.

possibilità di muoversi liberamente per la sala.

EVENTI GRATUITI