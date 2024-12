Francesco Spallina è il nuovo mini-sindaco di Gangi: un giovane leader per il futuro

A Gangi, l’undicenne Francesco Spallina è stato eletto mini-sindaco dell’Istituto Comprensivo “F.P. Polizzano”. Il giovane amministratore, che guiderà il consiglio comunale dei ragazzi per i prossimi due anni, è stato ufficialmente insediato sabato scorso durante una cerimonia speciale che si è tenuta nella palestra dell’istituto Don Bosco. Questo progetto educativo e civico, che coinvolge i giovani nella vita politica e sociale del paese, ha una lunga tradizione nel comune di Gangi e rappresenta una delle esperienze più significative per la formazione dei cittadini di domani.

La cerimonia di insediamento e la nuova giunta

Durante la seduta inaugurale del consiglio comunale dei ragazzi, sono stati eletti anche gli altri membri della squadra di governo. Irene Ciuro, 13 anni, è stata scelta come presidente del consiglio comunale con un voto unanime. La giunta di governo del mini-sindaco Spallina si compone di alcuni giovani promossi per le loro capacità e impegno. Emma Giunta è il vice mini-sindaco con delega alla cultura, Giuseppe Castagna ha ricevuto la delega allo sport, Paolo Mazzola quella all’ambiente, e Santo Dinolfo si occuperà dello spettacolo.

Oltre al mini-sindaco e ai suoi consiglieri, alla cerimonia erano presenti diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, la giunta e i consiglieri comunali “dei grandi”. A testimoniare l’importanza dell’evento, hanno partecipato anche il comandante della stazione dei carabinieri Cosimo Damiano Zurlo e il parroco don Giuseppe Amato. La cerimonia è stata coordinata dal dirigente scolastico Francesco Serio e dalle insegnanti Nicoletta Lomonaco e Maria Sottile, che hanno supportato i ragazzi nel percorso di avvicinamento alla politica.

Il programma del mini-sindaco: ambiente e scuola al centro

Il giovane mini-sindaco Francesco Spallina ha già delineato alcuni dei suoi principali obiettivi per il suo mandato, mettendo in primo piano due temi fondamentali: l’ambiente e il miglioramento della struttura scolastica. “Vogliamo concentrarci su un maggiore rispetto dell’ambiente e migliorare la nostra scuola per renderla un luogo ancora più accogliente per tutti”, ha affermato Spallina durante il suo discorso. Questi temi sono particolarmente rilevanti, non solo per la loro importanza immediata, ma anche per il valore simbolico che hanno nell’insegnare ai giovani l’importanza della cura del proprio territorio e della propria comunità.

L’importanza del progetto e il supporto delle istituzioni

Il consiglio comunale dei ragazzi di Gangi è parte di un progetto educativo che coinvolge centinaia di comuni in tutta Italia, con l’obiettivo di insegnare ai giovani il valore della cittadinanza attiva. Il sindaco Giuseppe Ferrarello, nel suo messaggio di auguri, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che da oltre vent’anni permette ai ragazzi di entrare in contatto con la realtà amministrativa del paese, acquisendo consapevolezza dei loro diritti e doveri. Ferrarello ha anche ricordato l’impegno delle professoresse Sottile e Lomonaco e del preside Francesco Serio, che hanno portato avanti il progetto voluto dal professor Cataldo Sorrentino, ideatore di questa iniziativa.

I giovani amministratori, secondo Ferrarello, sono i cittadini di domani, e per questo motivo il loro contributo è fondamentale nella gestione della cosa pubblica. La collaborazione tra i “grandi” e i “piccoli” amministratori è essenziale per un futuro di crescita e sviluppo condiviso, e le autorità locali hanno promesso il loro supporto incondizionato al consiglio comunale dei ragazzi, chiedendo anche suggerimenti e consigli per migliorare la gestione del comune.

Il consiglio comunale dei ragazzi come strumento educativo

L’iniziativa del consiglio comunale dei ragazzi non si limita alla sola esperienza politica, ma rappresenta un’importante occasione di educazione civica e di crescita personale. I ragazzi, infatti, non solo apprendono il funzionamento delle istituzioni locali, ma imparano anche a lavorare insieme, a prendere decisioni collettive e a confrontarsi su temi importanti per la loro comunità. Questo tipo di progetto contribuisce a formare cittadini più consapevoli, capaci di affrontare le sfide del futuro con maggiore responsabilità e impegno.

Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Gangi segna un altro passo avanti nel rafforzamento della democrazia e dell’impegno civico tra le giovani generazioni. Con Francesco Spallina come mini-sindaco e la sua giunta di giovani promettenti, Gangi si conferma un esempio di come la partecipazione giovanile possa arricchire la vita politica e sociale di un comune. Gli auguri di buon lavoro giunti dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale e da tutte le autorità locali sono un chiaro segno del supporto che le istituzioni offrono a queste nuove leve della politica, che saranno chiamate a guidare il paese in futuro.