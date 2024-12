Una intensa settimana per il Museo Sottosale all’interno della Miniera Italkali di Raffo. I prossimi eventi

Una Settimana di Emozioni nel Museo Sottosale della Miniera Italkali

La Benedizione dell’Altare di Salgemma per Santa Barbara

Il 4 dicembre, in occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei minatori, il Vescovo di Cefalù, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, ha benedetto uno speciale altare di salgemma. L’opera, realizzata dall’artista Hemmanuel Semilia per l’associazione Sottosale, è stata concepita come omaggio spirituale all’interno del Museo Sottosale, situato nella Miniera Italkali di Raffo, Petralia Soprana.

Un Protocollo per la Geologia e il Clima

Nello stesso giorno, il Museo Sottosale è stato teatro di un evento significativo per la sostenibilità ambientale. L’assessore regionale al Territorio, Giusy Savarino, e il commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, hanno firmato il Protocollo di Raffo. L’accordo impegna la Regione a potenziare l’educazione geologica nelle scuole, sensibilizzando le giovani generazioni sulle pratiche contro i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico. Questo protocollo rappresenta un modello innovativo per i Geoparchi UNESCO italiani, ponendo le basi per iniziative simili a livello nazionale.

Natale in Miniera: Un Omaggio alla Bellezza e alla Memoria

Il 6 dicembre è stata inaugurata la rassegna Natale in Miniera con l’evento “Omaggio alla bellezza, oltre il 25 novembre”, che ha chiuso simbolicamente le iniziative internazionali contro la violenza sulle donne. La visita guidata, condotta da Daniela Li Puma, ha esplorato opere dedicate all’universo femminile. Tra queste, il Trono di Sale del professor La Bruna, adornato con due rose e scarpe rosse, è diventato un potente simbolo delle vittime di femminicidio.

L’evento ha visto la proiezione del cortometraggio Oltre il Silenzio di Fabio Riccobono e Cinzia Freres, alla presenza di autorità locali e rappresentanti istituzionali. La cerimonia è stata arricchita dalla performance coreografica degli studenti dell’Istituto Domina di Petralia Sottana, accompagnati da note natalizie suonate da un ensemble musicale diretto da Sara Federico.

Parole di Speranza e Denuncia

Durante il suo intervento, l’avvocata Maria Vittoria Cerami ha sottolineato il forte legame tra il luogo dell’evento e il tema della violenza di genere: “Il ventre della terra, come le donne, è spesso amato, ma anche vilipeso e maltrattato.” Ha poi aggiunto: “Se nel 2024 parliamo ancora di contrasto alla violenza di genere, significa che come società non siamo ancora riusciti a debellare questo fenomeno.”

Anche Carlo Li Puma, presidente dell’associazione Sottosale, ha evidenziato l’unicità del Museo Sottosale come luogo culturale e industriale: “Abbiamo lanciato un messaggio sociale di grande valore, reso possibile grazie alla partecipazione qualificata delle istituzioni e del pubblico.”

Ritmi Ancestrali con Duilio Virzì

Il 7 dicembre, per la rassegna Natale in Miniera, i visitatori hanno assistito a una straordinaria esibizione del giovane percussionista Duilio Virzì. Le sue performance hanno trasportato il pubblico indietro nel tempo, evocando atmosfere primitive e ancestrali, accompagnate da immagini dei quattro elementi naturali.

Gli Eventi Futuri



Un viaggio nella felicità tra arte e psicologia

Il “Laboratorio della felicità” aprirà le sue porte venerdì 13 dicembre con un’esperienza unica. Dalle 9 alle 16, sarà possibile visitare il Museo con una guida che accompagnerà i visitatori tra le affascinanti sculture di salgemma e gli antichi antri di sale. A seguire, un incontro a numero chiuso (massimo 20 partecipanti) sul tema del benessere fisico ed emotivo, condotto da Maria Carolina Palma, esperta di Psicologia della Felicità applicata al turismo esperienziale.

Durante il laboratorio, i partecipanti saranno guidati in un viaggio introspettivo per esplorare nuove forme di felicità in un contesto suggestivo, immersi in un ambiente formatosi sei milioni di anni fa. Il costo del biglietto è di 20 euro.

Sulle tracce della storia: “Profumo di Salso, La Via Salaria siciliana”

Sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 17, il MACSS Cultura propone un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e della geologia. L’evento “Profumo di Salso, La Via Salaria siciliana” offrirà spiegazioni geologiche e archeo-geologiche sulla storia romana della valle del Salso.

Il percorso include tappe a Borgo Raffo, il Museo Sottosale, Pellizzara e la villa di Santa Marina con i suoi scavi archeologici. Per prenotare la visita agli scavi di Santa Marina, è necessario contattare il numero +39 333 522 6523. La partecipazione prevede un contributo libero all’Associazione Gaetano Messineo.

“SaLibro”: letteratura per ragazzi tra miniera e borgo

Venerdì 20 dicembre, il Museo ospiterà un evento dedicato alla letteratura per ragazzi, in collaborazione con il Patto intercomunale per la lettura nelle Madonie. Le visite al Museo saranno possibili dalle 9 alle 16, mentre alle 15 inizierà la rassegna letteraria “SaLibro”.

I giovani del territorio leggeranno brani tratti dalla letteratura per ragazzi, iniziando tra le sponde del Salso e gli angoli del borgo Raffo. A seguire, alle 16, la lettura continuerà in Miniera. Il biglietto di accesso al Museo è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi, ma sarà gratuito per i giovani lettori. L’accesso non è consentito ai minori di 12 anni.

Magia natalizia con “Candle Night – Concerto di Natale”

Sabato 21 dicembre, l’atmosfera natalizia pervaderà il Museo con l’evento “Candle Night – Concerto di Natale”. Dalle 9 alle 15 si terranno le consuete visite al Museo, mentre alle 16 inizierà lo speciale concerto “The Christmas Song”.

Il programma prevede un viaggio musicale tra i più celebri brani natalizi classici internazionali, eseguiti da voci, violino e pianoforte, reso ancora più emozionante dalla suggestiva luce delle candele. Al termine del concerto, i partecipanti potranno brindare insieme e gustare il tradizionale panettone. Il biglietto d’ingresso è di 20 euro.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli e regolamenti, è possibile visitare il sito ufficiale www.museosottosale.it o la pagina Facebook del Museo: Museo d’Arte Contemporanea Sottosale.