La Polisportiva Lascari Cefalù in casa per risalire la classifica. Tutte le gare

La Polisportiva Lascari Cefalù in casa per risalire la classifica. Sarà il primo vero esame per la squadra con la nuova guida tecnica. Queste tutte le gare in programma



GARE DI SABATO 14 DICEMBRE 2024

Parmonval vs Folgore Calcio Castelvetrano: scontro Salvezza Cruciale

Sabato si apre la giornata con Parmonval che ospita la Folgore Castelvetrano. Entrambe a 15 punti, questo match rappresenta un’occasione d’oro per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La Parmonval punta sulla solidità difensiva, mentre la Folgore cercherà di sfruttare il miglior attacco tra le due per spezzare l’equilibrio.

Castellammare Calcio 94 vs Oratorio S. Ciro e Giorgio: lotta per Ripartire

Alle 15:00, il Castellammare affronta l’Oratorio S. Ciro e Giorgio. Con soli sei punti che separano le due squadre, i padroni di casa cercano punti per risalire la classifica, mentre gli ospiti vogliono invertire la tendenza negativa. La sfida sarà intensa e potrebbe decidersi a centrocampo.



GARE DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

Athletic Club Palermo vs Accademia Trapani: la Capolista Inarrestabile

Domenica, l’Athletic Club Palermo, saldamente in vetta con 31 punti, ospita l’Accademia Trapani, che viaggia tra alti e bassi. I palermitani puntano a consolidare il primato, ma l’Accademia non ha nulla da perdere e potrebbe mettere in difficoltà i leader del campionato.

Casteldaccia vs Unitas Sciacca: occhio all’Equilibrio

Il Casteldaccia, reduce da una stagione altalenante, affronta l’Unitas Sciacca, una delle squadre più compatte del campionato. Con entrambi i team desiderosi di punti per obiettivi opposti, la partita si preannuncia tatticamente molto combattuta.

Città di Gela vs Partinicaudace: vincere per Sognare

Il Città di Gela, seconda forza del torneo, sfida il Partinicaudace in una gara dal sapore agrodolce. I gelesi vogliono mantenere il ritmo dell’Athletic, mentre gli ospiti cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. I favori del pronostico pendono dalla parte del Gela, ma il calcio sa sorprendere.

San Giorgio Piana vs Supergiovane Castelbuono: sfida Salvezza

Con soli otto punti di distanza tra le squadre, il San Giorgio Piana ospita la Supergiovane Castelbuono in una partita che può valere molto per la permanenza in categoria. Entrambi i club devono migliorare il rendimento offensivo per ambire ai tre punti.

Don Carlo Lauri Misilmeri vs Città di San Vito Lo Capo: duello di Mezza Classifica

A Misilmeri, i padroni di casa cercano di confermare il loro buon stato di forma contro il Città di San Vito Lo Capo. Con ambizioni simili, il match promette spettacolo e potrebbe decidersi nei dettagli.

Lascari-Cefalù vs Marsala 1912: ultima Chance per i Padroni di Casa

Chiude la giornata la sfida tra il fanalino di coda Lascari-Cefalù e il Marsala 1912. Per i padroni di casa, che contano solo cinque punti in classifica, questa è un’opportunità fondamentale per accorciare il divario dalla zona salvezza. Il Marsala, invece, punta alla continuità per restare nella parte alta della classifica.