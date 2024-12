Previsioni meteo a Cefalù per il 12 dicembre cielo nuvoloso e temperature miti

Le previsioni meteo per il 12 dicembre 2024 a Cefalù indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con cielo parzialmente nuvoloso. Sebbene la giornata inizi con cieli sereni, nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, che lascerà spazio a schiarite in serata. Le temperature si manterranno miti, con valori che oscillano tra i 11°C al mattino e i 16°C nel pomeriggio.

Al mattino, Cefalù inizierà la giornata con cieli sereni, con temperature intorno ai 13°C alle 7:00. Man mano che la giornata proseguirà, si registrerà un aumento della nuvolosità, ma senza piogge significative. A mezzogiorno, la temperatura salirà a 15.9°C e il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, ma senza condizioni meteo estreme. Le temperature resteranno comunque confortevoli, con valori tra i 15°C e i 16°C.

Vento e condizioni marine

Il vento soffierà da direzione sud-est durante la giornata, con intensità debole, tra i 5 e i 10 km/h. Le condizioni del mare rimarranno stabili, con onde di modesta entità e un mare poco mosso, adatto a chi desidera godersi il mare senza grosse difficoltà.

Precipitazioni e umidità

Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, ma a partire dal pomeriggio potrebbe esserci qualche debole pioviggine intermittente, che non dovrebbe compromettere le attività all’aperto. L’umidità relativa sarà elevata, raggiungendo il 92% nelle ore serali, con una lieve diminuzione durante la giornata.

Temperature del mare

La temperatura dell’acqua del mare a Cefalù sarà di circa 17.2°C, che resta una temperatura accettabile per chi desidera fare un tuffo, pur trattandosi di un periodo dell’anno tipicamente più freddo. Il mare, pur rimanendo poco mosso, potrebbe comunque risultare un po’ più fresco per i bagnanti più sensibili al freddo.

Previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni per i giorni successivi vedono temperature che si manterranno tra i 10°C e i 21°C, con cieli prevalentemente nuvolosi e possibilità di piogge lievi nelle giornate di venerdì e sabato. Non sono previste ondate di maltempo estremo, ma sarà comunque una buona idea tenere a portata di mano un ombrello, soprattutto nelle ore pomeridiane.

In sintesi, la giornata di giovedì 12 dicembre a Cefalù si prevede caratterizzata da un clima mite e variabile, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature piacevoli, ideali per passeggiate o altre attività all’aperto. Il vento rimarrà debole, e il mare, seppur poco mosso, potrebbe rivelarsi una buona occasione per un’escursione. Anche se non sono previste precipitazioni significative, la giornata potrebbe essere intervallata da qualche schiarita e breve pioviggine.