Aeroporto di Trapani: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Parma e Cuneo

Trapani Birgi accoglie Aeroitalia con il tradizionale saluto del water cannon per celebrare l’arrivo di due nuove rotte invernali. Dopo il recente lancio del collegamento con Verona, la compagnia aerea Aeroitalia ha presentato oggi i voli per Parma e Cuneo, segnando il suo ritorno all’aeroporto Vincenzo Florio dopo due anni.

Nuove rotte per il nord Italia

I nuovi collegamenti, operati con moderni Embraer-175 da 88 posti, saranno attivi con due frequenze settimanali: il venerdì e il lunedì per Parma, e il martedì e il sabato per Cuneo. L’iniziativa è stata accompagnata dall’adesione di Aeroitalia al piano della Regione Siciliana che prevede uno sconto del 50% sui voli da e per gli aeroporti siciliani fino al 6 gennaio 2025, un incentivo significativo per i viaggiatori durante le festività natalizie.

Alla cerimonia di presentazione erano presenti Salvatore Ombra, presidente di Airgest, Michele Bufo, direttore generale, e Massimiliano Vignati, responsabile delle operazioni di Aeroitalia. Con loro anche Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani, a testimoniare l’importanza strategica di questi nuovi collegamenti per il turismo e l’economia locale.

L’importanza del traffico invernale

“Le stagioni invernali sono tradizionalmente più deboli per il nostro aeroporto – ha dichiarato Salvatore Ombra –. Per questo siamo particolarmente soddisfatti di accogliere il ritorno di Aeroitalia con due nuove rotte che rispondono alle esigenze del territorio. Parma e Cuneo sono destinazioni strategiche, e siamo certi che avranno un’ottima risposta da parte dei passeggeri. Ringraziamo Aeroitalia per aver scelto di investire nel Trapanese.”

Un entusiasmo condiviso da Massimiliano Vignati, che ha sottolineato come questi collegamenti rappresentino un “passo avanti cruciale per rafforzare la connettività tra la Sicilia occidentale e il nord Italia, offrendo nuove opportunità di viaggio e sostenendo la crescita economica e turistica del territorio.”

Crescita costante di Aeroitalia

Fondata nel 2022, Aeroitalia ha registrato una crescita impressionante con oltre 2,4 milioni di passeggeri e un incremento del traffico del 110% rispetto all’anno precedente. La flotta è cresciuta dai tre Boeing 737 iniziali a 14 velivoli, tra cui Boeing 737-800, ATR 72-600 e un Airbus A319-100. Entro il 2025, la compagnia prevede l’arrivo di nuovi aerei per sostenere la continua espansione.

Trapani rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Aeroitalia, che punta a rafforzare i collegamenti tra le regioni italiane, con un focus speciale sulla Sicilia e il sud Italia. L’aeroporto Vincenzo Florio si aggiunge così a una rete di basi operative già consolidate come Roma Fiumicino, Cagliari, Palermo, e Catania, contribuendo a posizionare Aeroitalia come uno dei principali vettori italiani.

Con il lancio di queste nuove rotte, l’aeroporto di Trapani Birgi conferma il suo ruolo di hub strategico per il territorio, continuando a supportare il turismo e l’economia locale anche nella stagione invernale.



