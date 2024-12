Cefalù si illumina per Natale: un messaggio di pace dalla facciata del Municipio

Cefalù – La magia del Natale si accende a Cefalù con un tocco di arte e di speranza. La facciata del Municipio, splendente sotto un’illuminazione artistica, diventa simbolo di un messaggio profondo: “Cefalù per la Pace”.

Ad annunciarlo è il sindaco Daniele Tumminello, che ha spiegato come l’iniziativa rappresenti un’espressione collettiva della comunità: “Cefalù per la Pace. È il messaggio che vogliamo esprimere come coscienza collettiva della città”.

In un periodo storico segnato da incertezze e conflitti, Cefalù sceglie di dare luce alla speranza, trasformando il cuore amministrativo della città in una tela luminosa capace di unire arte e valori universali. Le decorazioni natalizie non sono solo un invito a vivere le festività con gioia, ma un monito alla pace, alla solidarietà e all’armonia tra i popoli.

La città, nota per il suo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico, si propone così come modello di un Natale che guarda oltre il semplice aspetto celebrativo, ponendo l’attenzione su temi fondamentali che toccano la sensibilità di ogni cittadino.

Con questo gesto simbolico, Cefalù non solo celebra il Natale, ma lancia un messaggio universale che risuona ben oltre i confini locali: un invito alla pace che, oggi più che mai, diventa necessario per costruire un futuro migliore.