Cefalù: guasto nell’acquedotto Presidiana. Ecco le zone interessate

Un guasto improvviso paralizza l’acquedotto

L’AMAP informa che nella serata di ieri, mercoledì 25 dicembre, a causa di una copiosa perdita attivatasi nell’adduttore Presidiana nel territorio comunale di Cefalù, è stata costretta a porre fuori esercizio il suddetto acquedotto nel tratto da Cefalù (incrocio bivio Gibilmanna) fino a Termini Imerese.

Le zone coinvolte dal disservizio

Le aree maggiormente colpite dall’interruzione del servizio includono le Contrade Monte e Campella e i quartieri Mazzaforno e Settefrati nel comune di Cefalù. Anche le utenze esterne del comune di Campofelice di Roccella e la zona industriale di Termini Imerese stanno subendo disagi. Interessate inoltre le utenze del Canale Scillato nel comune di Termini Imerese, dalla botola 35 alla botola 64.

Riparazioni in corso: tempi e soluzioni

I lavori di riparazione inizieranno nella mattina di venerdì 27 dicembre e si prevede che dureranno circa tre giorni, con termine stimato entro la serata di lunedì 30 dicembre. AMAP ha assicurato che l’erogazione idrica sarà ripristinata non appena i lavori saranno completati e si normalizzerà entro 24 ore dalla riattivazione dell’acquedotto.

Cosa aspettarsi dopo la riattivazione

Una volta ripreso il servizio, è possibile che si verifichino lievi aumenti della torbidità dell’acqua, un fenomeno transitorio che tenderà a risolversi rapidamente.

Come restare aggiornati

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, AMAP invita a consultare il sito ufficiale www.amapspa.it o a contattare il numero 091.279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (disponibile solo da telefono fisso).