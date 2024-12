Capodanno 2025: gli Eventi gratuiti da non perdere

Cefalù: La Musica dei Kalavria e Big Reunion

Cefalù saluterà il nuovo anno con la musica della band Kalavria. A seguire, il DJ set “Big Reunion” offrirà uno spettacolo tutto da vivere, trasformando la piazza in un evento unico e coinvolgente.

Il Capodanno 2025 si preannuncia memorabile con una ricca offerta di eventi gratuiti in Sicilia. Dalle piazze delle grandi città ai borghi più suggestivi, ecco dove festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Palermo: “Tutti a Palermo” Accende Piazza Castelnuovo

A Palermo, la festa sarà in grande stile con il concerto “Tutti a Palermo”, che vedrà sul palco Biagio Antonacci e Mario Incudine. Dopo le emozioni musicali, il pubblico potrà scatenarsi con il DJ set di Paoletta, trasformando la piazza in una gigantesca pista da ballo.



Catania: “Capodanno in Musica” in Diretta Nazionale

Piazza Duomo di Catania sarà il cuore pulsante del Capodanno 2025 con “Capodanno in Musica”, il grande evento di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Sul palco saliranno Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K, oltre ai talenti della scuola di “Amici”. Special guest della serata sarà Gigi D’Alessio.

Cerda: Matia Bazar e Fuochi d’Artificio

A Cerda, in provincia di Palermo, l’atmosfera sarà magica con i Matia Bazar, che daranno il benvenuto al 2025 accompagnando il pubblico fino al brindisi di mezzanotte. Subito dopo, spettacolo pirotecnico e DJ set con Maresco e Voice per continuare a ballare fino a tarda notte.

Messina: Arisa e Clementino Protagonisti

La città dello Stretto brillerà sotto le note di Arisa e Clementino. Due artisti di grande calibro che regaleranno un Capodanno indimenticabile tra emozioni e divertimento per tutte le generazioni.

Capo d’Orlando: Anna Tatangelo in Piazza Matteotti

Piazza Matteotti di Capo d’Orlando ospiterà Anna Tatangelo, che con la sua voce incanterà il pubblico e darà energia alla notte più lunga dell’anno.

Maletto: Fiorella Mannoia Porta la Sua Classe

Il borgo di Maletto, nel catanese, ospiterà Fiorella Mannoia, che con la sua musica raffinata e intensa accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno in un’atmosfera unica e intima.

Augusta: Francesco Gabbani nella Piazza di Castello

Ad Augusta, in provincia di Siracusa, il protagonista della serata sarà Francesco Gabbani. La sua energia e i suoi successi regaleranno al pubblico un Capodanno ricco di emozioni.



Per chi non potrà assistere in diretta, in Tv è sempre possibile riveder ei grandi concerti. Consigliamo, ad esempio, il Volo ad Agrigento (Nella foto).

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, offrendo un’occasione imperdibile per festeggiare il nuovo anno in compagnia della musica e dell’entusiasmo. La Sicilia è pronta ad accogliere il 2025 con stile!