Angelo Arduino: pioniere della radiofonia privata e pilastro della comunità di Cefalù

Angelo Arduino, nato a Palermo il 15 aprile 1953, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Cefalù e del comprensorio madonita, divenendo uno dei pionieri della radiofonia privata in Sicilia. Con la sua emittente radiofonica CRM, ha trasformato il panorama radiofonico locale, rendendola un punto di riferimento culturale e sociale per i giovani e non solo. Questo articolo ripercorre la sua vita e la sua carriera, esplorando come le sue iniziative abbiano cambiato la vita di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Le origini di un sogno

Angelo Arduino nasce a Palermo, una città che ha segnato la sua infanzia e i suoi primi anni di vita. A soli 18 anni, Angelo decide di trasferirsi a Cefalù, dove trova il suo posto nel mondo lavorativo e familiare. Lì inizia il suo percorso che lo porterà a diventare una figura centrale nel panorama locale. Si impiega presso la SIP (oggi Telecom) e, nel 1981, si sposa con Grazia Cimino, una docente di lingua inglese, con la quale condivide una vita piena di successi e soddisfazioni. Da questa unione nascono due figlie, Alessia, insegnante, e Valeria, funzionario presso l’USR regionale, e due nipotini, Adele ed Edoardo.

La nascita di CRM: un’innovazione per Cefalù

Nel cuore degli anni ’80, mentre le emittenti radiofoniche private stavano iniziando a diffondersi, Angelo Arduino intraprende una nuova avventura: fonda la sua emittente radiofonica, CRM (Cefalù Radio Music), che diventerà un simbolo della comunità. Con la sua radio, Angelo non solo offre intrattenimento ma crea anche una vera e propria piattaforma di aggregazione sociale per i giovani di Cefalù e dei paesi limitrofi. La sua emittente diventa un luogo di incontro per diverse generazioni, dalle nonne alle mamme, fino ai giovani della generazione X e Millennial, che si sentono parte di una stessa comunità, condividendo musica, notizie e momenti di socialità.

Innovazione e coinvolgimento sociale

Angelo Arduino non si limita a fare radio. Con CRM, infatti, riesce a coinvolgere la comunità in una serie di iniziative che spaziano dall’ambito sportivo a quello culturale. La radio trasmette dirette di eventi sportivi locali, come partite di calcio, basket e volley, ed è anche presente a eventi più estesi come il Rally di Cefalù. La sua capacità di creare eventi di grande impatto, come i veglioni di fine anno o le serate danzanti in Piazza Duomo, ha contribuito a rafforzare il legame della comunità con la sua emittente.

Non mancano nemmeno i progetti sociali, come le raccolte di fondi per i bisognosi o le iniziative benefiche per i bambini degli orfanotrofi, che vedono coinvolti anche i più giovani, creando una rete di solidarietà che va oltre l’aspetto ludico dell’emittente. La promozione di concorsi come il “Coriandolo d’Oro” per le maschere di carnevale o la “Cefalù Fiorita” sono solo alcune delle iniziative che hanno segnato il suo impegno verso la comunità.

Un esempio di determinazione e passione

Portare avanti un progetto innovativo come quello di una radio privata in un’epoca di rigide regolamentazioni e difficoltà economiche non è stato certo facile. Angelo Arduino ha dovuto affrontare numerose sfide: dalla gestione delle concessioni ministeriali per le frequenze, alla competizione con altre emittenti, fino alla difficile gestione economica dell’attività. Nonostante le difficoltà, Arduino ha sempre risposto con determinazione, affrontando ogni ostacolo con passione e forza di volontà. “Quanti sacrifici ho fatto per portare avanti questo progetto, ma l’ho fatto con passione e forza di volontà, non arrendendomi mai”, ha dichiarato più volte.

Questo spirito di sacrificio e di perseveranza è diventato uno dei suoi tratti distintivi. Nonostante le difficoltà, Arduino ha continuato a lavorare dietro le quinte, sempre impegnato a dare il meglio di sé per il bene della sua radio e della sua comunità, facendo sentire la sua presenza in maniera discreta ma decisiva.

Riconoscimenti e impatto duraturo

Nonostante il suo approccio sempre umile e distante dai riflettori, Angelo Arduino è stato riconosciuto per il suo impegno e la sua visione. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo operato, ma ciò che ha sempre desiderato davvero è stato lasciare un segno tangibile nella sua comunità. Il suo sogno era che Cefalù lo ricordasse nel tempo, e per questo ha fatto appello alle istituzioni locali affinché gli fosse dedicato un piccolo spazio della città.

Il suo impatto sulla vita quotidiana della comunità di Cefalù è stato profondo. Grazie alla sua emittente, la radio è diventata un mezzo di diffusione capillare delle notizie e degli eventi che riguardavano la vita sociale, economica e culturale della città. Attraverso CRM, infatti, sono stati promossi eventi, attività e iniziative che hanno avuto un forte impatto positivo sul tessuto sociale di Cefalù e dintorni, migliorando la coesione tra i diversi gruppi sociali e creando nuove opportunità di partecipazione.

Il lascito di Angelo Arduino

Il lascito di Angelo Arduino è ancora vivo nella memoria della comunità di Cefalù. Oggi, molti dei giovani che un tempo hanno frequentato la sua emittente sono diventati professionisti affermati nei più diversi settori, tra cui la politica, la medicina, l’arte e l’imprenditoria. CRM non è stata solo una radio, ma un vero e proprio incubatore di talenti, che ha dato spazio a giovani speaker, doppiatori, dj e altri professionisti che, grazie all’opportunità offerta da Angelo, hanno potuto fare esperienza e crescere.

A testimonianza della sua influenza, ogni anno presso la Galleria di Cefalù si tiene un incontro in suo onore, dove centinaia di ex collaboratori e ascoltatori si ritrovano per ricordare l’importanza che la sua radio ha avuto nelle loro vite. La sua famiglia, in particolare la moglie Grazia e le figlie Alessia e Valeria, ha deciso di mantenere vivo il suo ricordo attraverso la pubblicazione delle sue memorie e l’istituzione di borse di studio per premiare i giovani talenti della comunità.

Un esempio da seguire

La vita di Angelo Arduino ci insegna molte lezioni importanti: la passione per il proprio lavoro, la determinazione nel superare le difficoltà, e l’importanza di mettere la propria competenza e creatività al servizio della comunità. La sua storia non è solo quella di un imprenditore di successo, ma quella di una persona che ha saputo utilizzare la sua passione per la radio per creare una rete di connessioni umane e culturali che continua a influenzare le generazioni future.

Angelo Arduino ha costruito un legame duraturo con la sua città adottiva, Cefalù, e la sua eredità rimarrà viva nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarlo, lavorare con lui o semplicemente conoscerlo.

Cefalunews ha deciso di dedicare uno spazio particolare ai cefaludesi e madoniti che, con il loro impegno e le loro realizzazioni, hanno contribuito a fare la storia della nostra terra. Per farlo, sarà pubblicato un libro che raccoglierà le biografie di questi personaggi straordinari, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità e oltre. Chi desidera contribuire può inviare una foto e le note biografiche all’indirizzo email [email protected] oppure via whatsapp al numero 3472975402. Le informazioni richieste includono una biografia del personaggio, con i momenti salienti della sua vita e le motivazioni per cui si ritiene che la sua figura debba essere ricordata. La fotografia inviata dovrà essere in formato digitale e di buona qualità.