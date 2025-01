Magico Natale a Cefalù: questa sera le “Epic Melodies” con Debora Marguglio

Magico Natale a Cefalù: “Epic Melodies” con Debora Marguglio

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, Cefalù si prepara a concludere le festività natalizie con un evento unico e suggestivo. Alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale “Salvatore Cicero”, si terrà il concerto “Epic Melodies”, un omaggio alle più belle colonne sonore fantasy ed epiche che hanno emozionato generazioni.

Protagonista della serata sarà il soprano Debora Marguglio, interprete di grande talento che darà voce e anima alle magiche melodie della serata. L’artista è anche responsabile degli arrangiamenti, che promettono di trasportare il pubblico in un’atmosfera incantata e fiabesca.

Ad accompagnarla, un ensemble di musicisti di alto livello:

Liana D’Angelo al pianoforte,

al pianoforte, Alessandro Barrovecchio al violino,

al violino, Fede Barreca al violoncello,

al violoncello, Concetta Maranto al flauto,

al flauto, Rosario Ivan Glorioso alle percussioni,

alle percussioni, Marco Marguglio alla chitarra.

L’evento sarà presentato da Rosario Mazzola, che guiderà il pubblico alla scoperta delle emozionanti colonne sonore che compongono il programma.

“Epic Melodies” fa parte della rassegna natalizia “Magico Natale a Cefalù”, organizzata dal Comune di Cefalù e Gifra Eventi, che ha animato la città con una serie di appuntamenti culturali e artistici dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e del cinema, per immergersi nella magia delle colonne sonore più iconiche e per celebrare insieme l’arte e la bellezza in una cornice unica come quella di Cefalù.

Non mancate!

4o