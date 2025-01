L’arrivo dei Magi nella Cattedrale di Cefalù ha concluso il ciclo di manifestazioni natalizie (foto)

L’arrivo dei Magi nella Cattedrale di Cefalù conclude il ciclo di manifestazioni natalizie. I Tre Magi, a cavallo, Sono arrivati al seguito della Stella. Esposto anche un cartellone con la scritta Pace. E hanno offerto i loro doni al Bambino Gesù. Intanto in Cattedrale si era celebrata la Solenne Liturgia Presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante.





Bilancio positivo del cartellone eventi “Magico Natale a Cefalù” 2024-2025



L’edizione 2024-2025 del “Magico Natale a Cefalù” ha offerto un programma ricco, variegato e ben strutturato, capace di valorizzare le tradizioni religiose, la cultura locale e il folklore, oltre a offrire momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

Gli eventi religiosi: un’anima centrale del Natale cefaludese

Il fulcro spirituale delle festività è stato rappresentato dagli eventi religiosi, che hanno sottolineato la profonda connessione della comunità con le tradizioni natalizie. Molto partecipate le Feste dedicate a San Nicola e Santa Lucia.

Con grande solennità la Festa dell’Immacolata Patrona della Città di Cefalù.

Festa preceduta come da tradizione dalla Serenata a Maria (7 dicembre) presso la Chiesa degli Artigianelli, giunta alla 37ª edizione.

Con la Novena di Natale, la tradizionale Ninnaredda. E’ stata portata avanti con entusiasmo da diverse associazioni musicali e culturali, ha accompagnato la città in più giornate, culminando dopo la Messa della Notte di Natale (24 dicembre) e creando un’atmosfera unica di fede e folklore.

L’evento conclusivo, l’Arrivo dei Re Magi in Cattedrale per l’Epifania, il 6 gennaio, ha chiuso le festività con un toccante momento di riflessione e festa, grazie alla spettacolare sfilata a cavallo a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone.

Arte, musica e tradizione per un Natale indimenticabile

Gli eventi laici hanno ulteriormente arricchito il programma:

Concerti e spettacoli teatrali hanno trovato spazio sia nel Teatro comunale Cicero che all’aperto (Piazza Duomo), con artisti di fama come Alberto Urso, I Neri per Caso, Alter Echo, e il Palermo Spiritual Ensemble, che hanno regalato esibizioni di altissima qualità. Capodanno in piazza Duomo con il gruppo musicale Kalavria e Dj set con la Big Reunion. Nel Teatro comunale “Salvatore Cicero” tanti gli eventi, e tra questi i concerti di Buzzurro, D’Angelo e Testa, Di Franco, Terrasi e tanti altri artisti ancora.

La mostra “Presepi per la Pace”, allestita nell’Ottagono di Santa Caterina, e i presepi allestiti dalla Diocesi di Cefalù, a San Pasquale e nelle Parrocchie, hanno offerto un itinerario di riflessione artistica e spirituali.

I momenti dedicati ai bambini, come la Casa di Babbo Natale, la sfilata di Babbo Natale e spettacoli teatrali a tema, hanno donato magia e gioia ai più piccoli, coinvolgendoli attivamente nel clima natalizio.

Valorizzazione del territorio e inclusività

L’attenzione per i dettagli, l’integrazione tra eventi religiosi e laici e la partecipazione di artisti e associazioni locali dimostrano il grande impegno degli organizzatori nel valorizzare il patrimonio culturale e sociale di Cefalù. La varietà degli eventi gratuiti ha garantito l’accessibilità a tutti, rendendo le festività una vera celebrazione comunitaria.

Conclusione

Il “Magico Natale a Cefalù” 2024-2025 si è rivelato un successo, capace di coniugare tradizione e innovazione. La perfetta chiusura con l’Arrivo dei Magi ha ribadito l’importanza delle radici religiose e culturali di Cefalù, lasciando nei partecipanti un ricordo indelebile e un augurio di pace per il nuovo anno.