Lotteria Italia: a Palermo il terzo premio da due milioni di euro, ecco tutti i biglietti vincenti

Un colpo di fortuna ha portato due milioni di euro a Palermo, nella pasticceria Porretto di via Luigi Galvani, 49. È qui che è stato venduto il biglietto risultato vincitore del terzo premio della Lotteria Italia 2024-2025. L’estrazione, avvenuta la sera del 6 gennaio 2025 nel corso della trasmissione “Affari Tuoi” condotta da Stefano De Martino, ha rivelato i biglietti fortunati di prima, seconda, terza e quarta categoria, regalando un momento di gioia ai tanti partecipanti sparsi in tutta Italia. Mentre il primo premio, del valore di 5 milioni di euro, è finito a Somaglia, nel Lodigiano, e il secondo da 2,5 milioni è approdato a Pesaro, il cuore della Sicilia festeggia grazie a un tagliando che ha fruttato un ricco bottino da 2 milioni.

Premi, modalità di verifica e come riscuotere

Il fascino intramontabile della Lotteria Italia deriva dal mix di tradizione e novità. Quest’anno, la partecipazione ha visto una notevole crescita rispetto all’edizione precedente, con quasi 8,65 milioni di biglietti venduti, e un aumento complessivo del montepremi, pari a circa 21 milioni di euro. Non a caso, sono stati introdotti 25 premi di seconda categoria da 100 mila euro, 50 di terza categoria da 50 mila e 200 di quarta da 20 mila euro. Un’estrazione che ha coinvolto l’intero territorio nazionale, rinnovando un appuntamento tipico dell’Epifania, profondamente radicato nella cultura italiana.

Per chi desidera verificare se il proprio biglietto sia tra i fortunati estratti, esistono diverse possibilità: l’app My Lotteries, il sito ufficiale www.lotteria-italia.it e la vetrina di gioco dei rivenditori online autorizzati. Una volta accertata la vincita, è fondamentale conoscere le procedure e le scadenze per richiedere il premio, presentando correttamente il biglietto — in forma cartacea o digitale — e scegliendo la modalità di pagamento (assegno circolare, accredito bancario o postale). Ciò entro 180 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per evitare di perdere il diritto alla riscossione.

I biglietti vincenti

– I cinque premi di prima categoria: oltre ai tre già citati (Somaglia, Pesaro, Palermo), la quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata venduta a Torino, mentre il quinto premio da 1 milione è stato estratto a Dolo (Venezia). Tutti i tagliandi sono stati “abbinati” durante la puntata speciale di “Affari Tuoi”, dove la combinazione tra i pacchi dorati e la gara tra cinque personaggi famosi ha stabilito l’ordine dei premi.

– Premi di seconda, terza e quarta categoria: per i secondi premi, 25 biglietti estratti da 100 mila euro, si passa a una cinquantina di biglietti di terza categoria da 50 mila euro e duecento di quarta categoria da 20 mila euro. L’elenco completo è stato diffuso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e pubblicato sui principali canali informativi, compreso il bollettino ufficiale.

– Il caso palermitano e l’entusiasmo locale: la pasticceria Porretto di via Galvani, 49 (zona corso dei Mille) è diventata in poche ore un luogo “benedetto” dalla sorte. In tanti, in città, si sono affrettati a controllare i propri tagliandi, speranzosi che il vento della fortuna potesse arrivare anche su altri biglietti. Il nome di Palermo, in effetti, compare anche tra i premi di altre categorie, a testimonianza della partecipazione vivace dei cittadini alla Lotteria Italia.

– Come funzionano verifica e riscossione: l’Ufficio premi di Lotterie Nazionali gestisce le procedure di pagamento. I biglietti digitali seguono un iter diverso da quelli cartacei, ma entrambi richiedono la presentazione di documenti quali la carta d’identità, il codice fiscale e l’IBAN del conto su cui accreditare la somma. Non esistono trattenute fiscali: i premi vengono pagati integralmente, purché richiesti nei termini previsti.

La festa esplosa a Palermo per i due milioni di euro vinti è un esempio lampante di come la Lotteria Italia rimanga saldamente radicata nelle tradizioni nazionali, pur in un contesto sempre più digitale. L’interesse dei giocatori è aumentato, l’offerta di premi si è fatta più generosa e le possibilità di verifica, tramite app e canali online, risultano più immediate e trasparenti. Con la prossima edizione, ci si aspetta che la tendenza positiva prosegua, alimentata dalla passione di tanti italiani alla ricerca del biglietto fortunato. Nel frattempo, la pasticceria Porretto si gode il momento di gloria, e Palermo festeggia un inizio d’anno carico di prospettive, speranze e, per alcuni fortunati, di discrete somme di denaro da investire nel futuro.