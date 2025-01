Riparte il Campionato di Basket Serie DR1. Zannella e Basket Cefalù in campo in casa. Queste tutte le partite

Divisione regionale 1 – Qualificazione

2 Giornata – ritorno del 2025-01-12



BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – Ribera Knights Basketball 11/01/25 – 18:00

PALATRICOLI – c/da Ogliastrillo CEFALU’ (PA)



POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 11/01/25 – 18:00

IV° C.D.Guglielmo Marconi – VIALE XI SETTEMBRE 2001 TRAPANI (TP)



ASD Zannella Basket – A.S.D. PANORMUS C.F.G. 12/01/25 – 18:00

PALAZZETTO GEODETICO – Via A. Moro 3 CEFALU’ (PA)



GREEN BASKET 99 – PATTI BASKET 12/01/25 – 18:30

PALAMANGANO – Via Ugo Perricone Engel, 14 PALERMO (PA



Classifica



1 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 14

2 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 14

3 Ribera Knights Basketball 10

4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 10

5 ASD Zannella Basket 6

6 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 6

7 PATTI BASKET 6

8 Multimedica Basket Erice 2

9 GREEN BASKET 2

Basket Cefalù 1972 vs Ribera Knights Basketball

La sfida al vertice

Il Basket Cefalù 1972, primo in classifica, affronta i Ribera Knights Basketball, terzi. Con un record di 7 vittorie su 8 partite, i padroni di casa partono da favoriti, forti del miglior attacco del campionato (701 punti segnati). I Ribera Knights, però, sono una squadra ostica e cercano punti preziosi per consolidare il terzo posto. Attenzione alla difesa di Cefalù, che dovrà tenere a bada un Ribera in crescita. Una vittoria di Cefalù potrebbe cementare il primato, mentre un colpo esterno darebbe slancio alla corsa dei Knights.

Pol. Dil. Virtus Trapani vs A.S.D. Pallacanestro Barcellon

Scontro diretto per il podio

La Virtus Trapani, seconda a pari punti con Cefalù, ospita una Pallacanestro Barcellon quarta in classifica. Entrambe le squadre hanno dimostrato solidità, ma Trapani sembra avere un vantaggio grazie a una difesa eccezionale, che ha concesso appena 537 punti finora. Barcellon, dal canto suo, vanta una maggiore prolificità offensiva. La partita si preannuncia equilibrata e potrebbe risultare decisiva per definire chi continuerà a inseguire la vetta.

ASD Zannella Basket vs A.S.D. Panormus C.F.G.

Duello tra squadre a metà classifica

Zannella Basket e Panormus si contendono punti cruciali per staccarsi dalla zona bassa. Entrambe le formazioni sono appaiate con 6 punti e hanno avuto un cammino altalenante. Zannella avrà il vantaggio di giocare in casa e cercherà di sfruttare la difesa avversaria, che ha concesso ben 659 punti, una delle peggiori del torneo. Panormus, però, non è da sottovalutare, grazie al suo attacco capace di segnare 630 punti. Uno scontro che promette emozioni.

Green Basket 99 vs Patti Basket

Lotta per uscire dal fondo

Il Green Basket 99, ultimo con soli 2 punti, affronta Patti Basket, penultimo con 6 punti. I padroni di casa sono chiamati a riscattarsi davanti al loro pubblico, cercando la seconda vittoria stagionale. Patti, invece, punta a una vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre hanno evidenziato difficoltà offensive, ma Patti potrebbe avere la meglio grazie a una difesa leggermente più solida. Per Green Basket, sarà cruciale ritrovare fiducia e concretezza.