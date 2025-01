Assemblea Sinodale a Cefalù: al via la votazione del documento delle Propositiones

Assemblea Sinodale: al via la votazione del documento delle Propositiones

A partire da oggi, 11 gennaio 2025, l’Assemblea Sinodale della diocesi di Cefalù si riunirà per votare il testo delle Propositiones, segnando una tappa cruciale per l’approvazione delle proposte pastorali e l’avvio concreto delle linee guida delineate nel documento. Questo importante testo è stato ufficialmente consegnato al Vescovo Giuseppe Marciante durante il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie, sottolineando l’impegno e la dedizione della Chiesa cefaludese in un processo di rinnovamento.

Il documento delle Propositiones è il frutto di un intenso percorso di ascolto, riflessione e confronto, che ha coinvolto le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti ecclesiali e i singoli fedeli. Attraverso il lavoro dei circoli minori e delle assemblee sinodali, il cammino è stato contraddistinto da dialogo e partecipazione, valori centrali dello spirito di comunione e corresponsabilità che anima la Chiesa locale.

Una sintesi del cammino sinodale

Il testo si articola in sezioni che approfondiscono i fondamenti teologici, delineano linee guida pastorali e presentano proposte normative. Tra i temi principali emerge l’importanza della sinodalità come stile ecclesiale, la necessità di una pastorale integrata e l’urgenza di valorizzare le differenze e i carismi presenti nel tessuto ecclesiale. Il tutto in piena armonia con la missione evangelizzatrice della Chiesa.

Ogni fase di questo percorso è stata scandita dall’analisi delle istanze emerse nei momenti di ascolto. Questi contributi hanno orientato sia le riflessioni che la stesura del documento, con l’obiettivo di promuovere un rinnovamento dell’azione pastorale capace di rispondere alle sfide attuali e alle esigenze del territorio.

Il XII Sinodo diocesano: un cammino verso il futuro

La fase conclusiva del XII Sinodo diocesano, avviato nel novembre 2020 su iniziativa del Vescovo Giuseppe, rappresenta un momento storico per la Chiesa cefaludese. Il percorso sinodale, che ha richiesto apertura, disponibilità e partecipazione da parte di tutte le componenti ecclesiali, si pone come un invito a proseguire insieme nella costruzione di una comunità più sinodale, inclusiva e missionaria.

Con la votazione delle Propositiones, la Chiesa di Cefalù si prepara a tracciare un nuovo capitolo nel suo cammino di fede, ispirata da una visione condivisa e orientata al futuro. Il processo sinodale si conferma così come un’opportunità preziosa per rafforzare lo spirito di corresponsabilità e rinnovare l’impegno pastorale verso la comunità.