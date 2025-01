Il Gela espugna il campo della Polisportiva Lascari Cefalù. Risultati e classifica

Una giornata di vittorie importanti nell’Eccellenza – Girone A

Il Gela si conferma la seconda forza del campionato

La vittoria del Città di Gela contro il Lascari – Cefalù è la notizia più rilevante di questa giornata. Con un netto 4-0, il Gela ha dimostrato tutta la sua superiorità, consolidando il secondo posto in classifica con 39 punti. Questa vittoria non solo mantiene il Gela in scia dell’Athletic Club Palermo, ma ribadisce il suo status di squadra da battere. La prestazione è stata impeccabile, con una difesa solida e un attacco letale che non ha lasciato scampo agli avversari.

L’Athletic Club Palermo non sbaglia

L’Athletic Club Palermo ha mantenuto il primato con una vittoria convincente per 2-0 contro la Supergiovane Castelbuono. La squadra palermitana continua a dominare il girone con 41 punti, rimanendo imbattuta dopo 17 giornate. Con una differenza reti impressionante di +33, il Palermo sembra essere il principale ostacolo al sogno del Gela di conquistare il primo posto.

La lotta per il terzo posto si fa serrata

La sconfitta dell’Unitas Sciacca Calcio per 1-0 contro il Castellammare Calcio 94 complica la corsa per il terzo posto. Lo Sciacca rimane a 32 punti, ma perde terreno nei confronti delle prime due della classe. Al contrario, il Castellammare risale a 23 punti, dimostrando di poter dire la sua nella lotta per una posizione di prestigio.

Don Carlo Lauri Misilmeri rilancia le sue ambizioni

Con una roboante vittoria per 5-1 sull’Oratorio S. Ciro e Giorgio, il Don Carlo Lauri Misilmeri si porta a 29 punti e accorcia le distanze dal terzo posto. La squadra ha mostrato un potenziale offensivo devastante, rafforzando la propria candidatura a un ruolo da protagonista nella seconda metà della stagione.

Parmonval e Accademia Trapani: vittorie importanti per il centro classifica

Il Parmonval, con un successo di misura per 1-0 contro il Città di San Vito Lo Capo, e l’Accademia Trapani, vittoriosa per 2-1 sul Partinicaudace, si rilanciano nella corsa per la salvezza e per posizioni più tranquille in classifica. Entrambe le squadre salgono a 23 e 20 punti rispettivamente, guadagnando fiducia in vista delle prossime sfide.

San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano: solo un pareggio

Il pareggio a reti inviolate tra il San Giorgio Piana e la Folgore Castelvetrano è una mancata occasione per entrambe le squadre di avvicinarsi alle posizioni di vertice. Il San Giorgio rimane quinto a 28 punti, mentre la Folgore resta a 20, ma la sensazione è che entrambe abbiano perso una grande opportunità.

Marsala e Casteldaccia, una giornata senza risposte. Rinviata

La partita tra Casteldaccia e Marsala 1912 è stata rinviata, lasciando in sospeso il destino di due squadre che avrebbero potuto fare passi importanti in classifica. Con una stagione ancora lunga, ogni punto potrebbe risultare decisivo.



Tabellini Risultati (11-12 gennaio)

Sabato 11 gennaio

14:30 : Parmonval 1 – 0 Città Di San Vito Lo Capo

: Parmonval 1 – 0 Città Di San Vito Lo Capo 15:00: Castellammare Calcio 94 1 – 0 Unitas Sciacca Calcio

Domenica 12 gennaio

14:30 : Accademia Trapani 2 – 1 Partinicaudace

: Accademia Trapani 2 – 1 Partinicaudace 14:30 : Athletic Club Palermo 2 – 0 Supergiovane Castelbuono

: Athletic Club Palermo 2 – 0 Supergiovane Castelbuono 14:30 : Casteldaccia – Marsala 1912 (Rinviata)

: Casteldaccia – Marsala 1912 (Rinviata) 15:00 : Don Carlo Lauri Misilmeri 5 – 1 Oratorio S. Ciro E Giorgio

: Don Carlo Lauri Misilmeri 5 – 1 Oratorio S. Ciro E Giorgio 15:00 : Lascari – Cefalù 0 – 4 Città Di Gela

: Lascari – Cefalù 0 – 4 Città Di Gela 15:00: San Giorgio Piana 0 – 0 Folgore Calcio Castelvetrano

Classifica Eccellenza – Girone