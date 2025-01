Cefalù supera il record di raccolta differenziata: raggiunto il 68,76%

Un balzo in avanti rispetto al 2023

Nel 2024 il Comune di Cefalù ha segnato un record storico, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 68,76%. Un incremento di tre punti percentuali rispetto al 2023, quando il dato si attestava al 65,6%. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per la comunità, che conferma il suo impegno verso la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente.

Le chiavi del successo: eco isole e porta a porta efficiente

A rendere possibile questo risultato è stato l’impegno congiunto dei cittadini e dell’Amministrazione comunale, che ha messo in campo diverse iniziative innovative. Tra queste, l’introduzione delle eco isole, compattatori mangia plastica e un servizio di raccolta porta a porta sempre più efficiente. Azioni che hanno permesso di migliorare la gestione dei rifiuti e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del riciclo.

Un obiettivo ambizioso: il 75% entro il 2025

Il Comune non si ferma qui. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere il 75% di raccolta differenziata. Questo traguardo permetterebbe di applicare una riduzione del 5% sulla quota variabile della Tari per tutti i residenti. Inoltre, un ulteriore balzo, con una percentuale pari o superiore all’80%, garantirebbe uno sconto del 10% sulla stessa quota. Un incentivo aggiuntivo è previsto per chi utilizza la compostiera domestica fornita dalla ditta “Multiecoplast”, con una riduzione del 10%.

Il sindaco Tumminello: “Un ciclo virtuoso da portare avanti”

“Il nostro impegno per un Comune sempre più pulito e rispettoso dell’ambiente non si ferma”, ha dichiarato il sindaco Daniele Tumminello. “Registriamo con soddisfazione il risultato raggiunto, consapevoli che possiamo fare ancora di più e per questo ci impegneremo con l’aiuto di tutta la cittadinanza, parte fondamentale di questo ciclo virtuoso”.

Con queste parole, il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per mantenere e superare i risultati ottenuti, puntando a fare di Cefalù un modello di sostenibilità per tutta la regione.

4o