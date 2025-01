Un’altra possibilità per Bambù: l’appello di ZampAmica. Tanti micetti cercano casa e puoi anche adottarli a distanza

Un’altra possibilità per Bambù: l’appello di ZampAmica

L’associazione ZampAmica, impegnata quotidianamente nel prendersi cura di gattini sani, bellissimi e straordinariamente dolci, lancia un appello che tocca il cuore. Tra le tante storie che i volontari vivono ogni giorno, ce n’è una che colpisce particolarmente: quella di Bambù, un micio che sta affrontando una delle sfide più difficili della sua vita.

Bambù, dopo aver vissuto per anni in una casa piena di coccole e attenzioni, è stato abbandonato dai suoi padroni. Un giorno qualunque, quella che sembrava essere la sua famiglia, decide che non c’era più spazio per lui, scaricandolo in strada, esposto a mille pericoli e sofferenze.

Oggi, Bambù è sotto la protezione di ZampAmica, ma il dolore dell’abbandono non lo ha mai abbandonato. È un gatto triste, che passa gran parte delle sue giornate in disparte. Nonostante le cure amorevoli dei volontari, ciò che Bambù cerca più di tutto è una carezza, una coccola. Preferisce l’affetto umano al cibo, e ogni giorno attende con speranza che qualcuno venga a riempire il vuoto lasciato dai suoi precedenti padroni.

Il sogno di Bambù

Bambù (foto sotto) guarda spesso fuori dalla finestra, come se aspettasse che quella “mamma umana” si renda conto dell’errore e venga a riprenderlo. Ma i giorni passano e nessuno arriva. Per i volontari, vedere questo micio in tale stato di sofferenza è una ferita aperta: Bambù ha bisogno di una nuova possibilità, di una famiglia che lo accolga e che gli restituisca la gioia di vivere.

Un appello al cuore

Oltre a Bambù, tanti altri gattini accuditi dall’associazione cercano casa. Queste creature, castrate e in perfetta salute, possono essere adottate ovunque, grazie a staffette autorizzate e un percorso di conoscenza per garantire il loro benessere.



Se non hai possibilità si tenere in casa un gattino ecco cosa puoi fare



Adotta a distanza un gattino. Tanti gattini non trovano un padrone, per vari motivi. Puoi però adottarli e garantire così cibo e quanto necessario per il loro benessere. None sitare a contattare l’associazione e i numeri forniti.

Bambù e i suoi compagni meritano una seconda opportunità, una famiglia che li ami incondizionatamente e li tenga al sicuro. Se avete spazio nel vostro cuore e nella vostra casa, non esitate a contattare i numeri di riferimento:

3924166854 – Laura

3388481995 – Patrizia

ZampAmica vi invita a fare la differenza: questi splendidi mici aspettano solo voi!