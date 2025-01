Lascari abbraccia la sostenibilità: nuova mensa scolastica eco-friendly

Un cambiamento rivoluzionario per contrastare l’inquinamento

L’amministrazione comunale di Lascari compie un importante passo verso la sostenibilità ambientale con l’introduzione di nuove dotazioni per il servizio di mensa scolastica. Piatti di porcellana, vassoi riutilizzabili, posate in acciaio e una lavastoviglie industriale sono i protagonisti di una scelta che mira a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti. Un’iniziativa che conferma l’impegno del comune nella lotta contro l’inquinamento e a favore di un futuro più verde.

Azioni concrete per lo sviluppo sostenibile

Questa non è la prima azione intrapresa dall’amministrazione comunale per promuovere la sostenibilità. Negli ultimi anni, Lascari ha introdotto dispenser di acqua potabile in tutti i plessi scolastici, permettendo agli alunni e al personale di rifornirsi senza sprechi. Inoltre, sono state distribuite borracce agli studenti, contribuendo a ridurre l’uso di bottiglie di plastica.

Un progetto condiviso e partecipato

Il Sindaco di Lascari, Franco Schittino, ha sottolineato l’importanza di questa nuova fase:

«Grazie alla collaborazione con la Ditta “Autentica”, che gestisce il servizio di mensa scolastica, siamo riusciti a introdurre un cambiamento significativo. Questo progetto non è solo un passo avanti per il rispetto dell’ambiente, ma anche un modo per educare i più giovani alla cultura ecologica. La nostra comunità punta all’eccellenza nei servizi, con politiche orientate alla sostenibilità e al miglioramento continuo.»

Un messaggio educativo per le nuove generazioni

Anche la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Bellavia, ha espresso il proprio entusiasmo:

«Questa iniziativa lancia un forte messaggio ambientalista. In una società consumistica come la nostra, eliminare l’usa e getta promuove nei ragazzi una maggiore consapevolezza e responsabilità verso il pianeta.»

Entusiasmo e approvazione dalla comunità scolastica

L’intero corpo scolastico ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, dimostrando grande partecipazione e apprezzamento per le novità introdotte. Lascari si conferma un esempio virtuoso di innovazione nel settore della ristorazione scolastica, unendo benessere, qualità dei servizi e attenzione all’ambiente.

Lascari punta sempre più in alto, consolidandosi come modello di eccellenza e avanguardia nella promozione di una cultura sostenibile.

