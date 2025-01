Cefalù e il Parco delle Madonie: nasce il progetto “Pedalando tra i Saperi e i Sapori del Parco”

Cefalù, borgo siciliano dall’immenso patrimonio naturale e culturale, inaugura un progetto per promuovere il cicloturismo sostenibile, mettendo in connessione tradizioni, natura e tecnologia.

Il Comune di Cefalù, in collaborazione con il Parco delle Madonie, lancia il progetto “Pedalando tra i Saperi e i Sapori del Parco”. L’iniziativa punta a trasformare l’area in una destinazione di riferimento per il cicloturismo, valorizzando le risorse locali e promuovendo la mobilità sostenibile.

Un viaggio tra mare e montagna

Cefalù, incastonato tra la costa settentrionale della Sicilia e il Parco delle Madonie, offre un mix unico di cultura, storia e natura. Con più di 200 km di percorsi cicloturistici, il progetto mira a guidare i visitatori alla scoperta di una delle aree più affascinanti dell’isola. Gli itinerari, adatti a ogni livello di preparazione fisica, attraversano antichi borghi, strade rurali e foreste incontaminate, offrendo ai ciclisti un’esperienza immersiva tra paesaggi mozzafiato e testimonianze storiche.

Un’app per cicloturisti moderni

Cuore pulsante dell’iniziativa è lo sviluppo di un’applicazione per smartphone che coniuga tecnologia e accessibilità. L’app, dotata di mappe interattive e percorsi personalizzati, fornirà informazioni dettagliate su chilometraggio, dislivello, punti di interesse culturale ed enogastronomico. Grazie al GPS integrato, gli utenti potranno navigare in tempo reale anche offline, rendendo l’esperienza sicura e fluida.

Funzionalità innovative

Mappe interattive: percorsi classificati per difficoltà e tipologia, con dettagli su tempi e condizioni del terreno.

percorsi classificati per difficoltà e tipologia, con dettagli su tempi e condizioni del terreno. Punti di interesse (POI): descrizioni approfondite di siti culturali, naturali e gastronomici.

descrizioni approfondite di siti culturali, naturali e gastronomici. Sicurezza: contatti per emergenze, officine per biciclette e segnalazione dei percorsi più sicuri.

contatti per emergenze, officine per biciclette e segnalazione dei percorsi più sicuri. Accessibilità multilingua: l’app sarà disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco per un pubblico internazionale.

Un progetto che guarda al futuro

Cofinanziato dal Comune di Cefalù, il progetto non è solo un’iniziativa turistica, ma un investimento strategico per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è aumentare il flusso di cicloturisti, stimolando l’economia locale e migliorando la qualità della vita dei residenti. Grazie alla digitalizzazione, si punta anche a sensibilizzare i visitatori sulla protezione dell’ambiente.

Conclusione

Il progetto “Pedalando tra i Saperi e i Sapori del Parco” rappresenta un modello di turismo esperienziale e sostenibile, in cui tradizione e innovazione si incontrano. Cefalù e il Parco delle Madonie si candidano così a diventare un esempio replicabile per altre realtà, dimostrando che il turismo può essere un motore di progresso senza compromettere il futuro.

