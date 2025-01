Per la Polisportiva Lascari Cefalù difficile impegno in casa

Queste le partite del campionato di Eccellenza di calcio. Si giocheranno tutte domenica 19 gennaio



15:00 Città Di Gela – Don Carlo Lauri Misilmeri

15:00 Città Di San Vito Lo Capo – Accademia Trapani

15:00 Folgore Calcio Castelvetrano – Supergiovane Castelbuono

15:00 Lascari – Cefalù – Castellammare Calcio 94

15:00 Marsala 1912 – Parmonval

15:00 Oratorio S. Ciro E Giorgio – Athletic Club Palermo

15:00 Partinicaudace – Casteldaccia

15:00 Unitas Sciacca Calcio – San Giorgio Piana

Città di Gela vs Don Carlo Lauri Misilmeri: sfida al Vertice per Consolidare la Posizione

Il Città di Gela, secondo in classifica con 39 punti, affronta il Don Carlo Lauri Misilmeri, quarto con 29 punti. Una vittoria per i padroni di casa potrebbe consolidare il loro inseguimento al primo posto, attualmente occupato dall’Athletic Club Palermo. D’altro canto, il Don Carlo Lauri Misilmeri vuole restare nella corsa alle prime posizioni. Partita cruciale per entrambe.

Città di San Vito Lo Capo vs Accademia Trapani: lotta per la Sopravvivenza

Con solo un punto di differenza tra le due squadre (16 contro 20 punti), il Città di San Vito Lo Capo e l’Accademia Trapani si sfidano per allontanarsi dalla zona retrocessione. Una vittoria potrebbe rappresentare un’importante boccata d’ossigeno per i padroni di casa.

Folgore Castelvetrano vs Supergiovane Castelbuono: opportunità per Risalire

La Folgore Castelvetrano, a quota 20 punti, ospita la Supergiovane Castelbuono, che ha bisogno disperato di punti per migliorare la propria posizione. Un confronto tra squadre in difficoltà che potrebbe rimescolare le carte nella parte bassa della classifica.

Lascari Cefalù vs Castellammare Calcio 94: ultima Spiaggia per il Lascari Cefalù

Il Lascari Cefalù, fanalino di coda con soli 6 punti in 17 partite, ospita il Castellammare Calcio 94, che occupa la settima posizione con 23 punti. Questa partita rappresenta un’ultima spiaggia per il Lascari Cefalù, che deve assolutamente vincere per mantenere viva la speranza di salvarsi. I padroni di casa dovranno sfruttare al massimo il fattore campo contro una squadra che, pur non essendo irresistibile, ha dimostrato una buona solidità.

Marsala 1912 vs Parmonval: sfida di Centro Classifica

Il Marsala 1912, sesto con 25 punti, affronta il Parmonval, ottavo a quota 23. Una vittoria per il Marsala 1912 potrebbe rafforzare la loro posizione nella parte alta della classifica, mentre il Parmonval cerca un risultato utile per guadagnare terreno sui rivali.

Oratorio S. Ciro e Giorgio vs Athletic Club Palermo: prova di Forza per la Capolista

L’Athletic Club Palermo, leader indiscusso con 41 punti, si presenta sul campo dell’Oratorio S. Ciro e Giorgio, che naviga nelle acque agitate della bassa classifica con 17 punti. Una partita che sembra già segnata, ma il calcio ci ha insegnato a non dare mai nulla per scontato.

Partinicaudace vs Casteldaccia: scontro Diretto in Zona Retrocessione

Con entrambe le squadre appaiate a 17 e 16 punti rispettivamente, questa sfida è un vero e proprio scontro diretto per uscire dalla zona pericolosa. Una vittoria potrebbe fare la differenza per il morale e la classifica.

Unitas Sciacca vs San Giorgio Piana: duello di Alta Classifica

Il terzo in classifica, Unitas Sciacca, sfida il San Giorgio Piana, quinto con 28 punti. Si preannuncia un incontro equilibrato, con entrambe le squadre intenzionate a mantenere alta la pressione sulle posizioni di vertice.