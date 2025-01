Incontro tra Caltagirone e Lentini: il futuro di Piano Battaglia al centro del dibattito

Il Commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha incontrato questa mattina il presidente di Palermo Energia, Totò Lentini. Al centro dell’importante incontro, il destino di Piano Battaglia, un vero gioiello naturalistico del Parco delle Madonie, e le strategie per potenziare i servizi turistici della località.

Piano Battaglia: un’emblema da valorizzare

Piano Battaglia rappresenta non solo un luogo di grande fascino per gli amanti della natura, ma anche un simbolo del valore ecologico e turistico delle Madonie. L’obiettivo dell’incontro è stato tracciare una visione per il futuro, con l’intento di destagionalizzare il turismo e creare una filiera turistica capace di soddisfare le esigenze dei visitatori durante tutto l’anno.

Potenziare i servizi per una fruizione ottimale

Durante il colloquio, entrambi i rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di dotare Piano Battaglia di servizi adeguati per garantire una fruizione ottimale e rispettosa dell’ambiente. “Serve un’azione comune – hanno affermato Lentini e Caltagirone – che coinvolga tutte le parti interessate, dalle Amministrazioni locali ai privati, per tutelare questo straordinario luogo dal punto di vista naturalistico e, al contempo, potenziare l’offerta turistica”.

Un’intesa per il bene comune

Caltagirone ha voluto esprimere un particolare ringraziamento a Lentini per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze di Piano Battaglia e del Parco delle Madonie. Questo incontro segna un importante passo avanti verso una collaborazione sinergica per valorizzare una delle perle della Sicilia, rendendola sempre più accessibile e accogliente, senza mai perdere di vista la tutela del suo prezioso ecosistema.

