Basket serie D1 con le squadre di Cefalù in campo

Sfida in vetta: Ribera Knights Basketball vs. Pol. Dil. Virtus Trapani

Data e luogo: 19/01/25, ore 18:30, PalaEmpedocle R. Moncada, Porto Empedocle (AG).

Questa è la partita di cartello della giornata: la capolista Virtus Trapani (18 punti) affronta i Ribera Knights, secondi a soli 4 punti di distanza. La Virtus, con una difesa solida (694 punti subiti) e un attacco efficace (785 punti segnati), cercherà di confermare il suo dominio. D’altro canto, i Ribera Knights sono la squadra con il miglior attacco della lega (789 punti fatti) e giocano davanti al proprio pubblico. Aspettiamoci una battaglia intensa, dove la chiave potrebbe essere la capacità della Virtus di limitare i top scorer di Ribera.

ASD Zannella Basket vs. Green Basket 99

Data e luogo: 19/01/25, ore 18:00, Palazzetto Geodetico, Cefalù (PA).

Il derby locale tra Zannella Basket e Green Basket 99 potrebbe sembrare una formalità sulla carta, visto il divario in classifica: Zannella è quinta (10 punti), mentre Green Basket è ultima (4 punti). Tuttavia, i derby sono noti per il loro alto tasso di imprevedibilità. Zannella ha bisogno di questa vittoria per mantenere vive le speranze di agganciare la zona alta della classifica, mentre Green Basket lotterà con orgoglio per uscire dall’ultima posizione. Un punto d’attenzione sarà la difesa del Green Basket, che ha concesso ben 803 punti, la peggior prestazione della lega.

Scontro diretto per la salvezza: A.S.D. Panormus C.F.G. vs. Multimedica Basket Erice

Data e luogo: 19/01/25, ore 18:00, PalaMangano, Palermo (PA).

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica, con Panormus (6 punti) che ospita Multimedica Basket Erice (4 punti). Questa partita rappresenta un’occasione d’oro per entrambe di guadagnare terreno nella corsa alla salvezza. Panormus parte favorita grazie al miglior attacco (715 punti segnati contro i 643 di Erice), ma dovrà prestare attenzione alla difesa, che ha mostrato lacune in diverse occasioni. Per Erice, servirà una prestazione impeccabile, specie in fase offensiva, per sperare di strappare una vittoria esterna cruciale.

Il testa a testa del Palasport: Patti Basket vs. Basket Cefalù 1972 A.S.D.

Data e luogo: 18/01/25, ore 18:00, Palasport, Patti (ME).

Il Basket Cefalù, terzo in classifica (14 punti), visita Patti Basket, che si trova al sesto posto (6 punti). La differenza in classifica e nelle statistiche è evidente: Cefalù vanta uno degli attacchi più produttivi (843 punti segnati) e affronta una difesa vulnerabile come quella di Patti (771 punti subiti). Tuttavia, giocare a Patti non è mai facile, e i padroni di casa cercheranno di sfruttare il supporto del pubblico per mettere in difficoltà gli avversari. Una vittoria di Cefalù significherebbe consolidare la posizione in zona playoff, mentre Patti ha disperatamente bisogno di punti per risalire.

Prospettive e statistiche della giornata

La terza giornata di ritorno offre partite che potrebbero rivelarsi cruciali sia per la lotta al vertice sia per la salvezza. Virtus Trapani cercherà di allungare il passo, ma Ribera Knights ha l’occasione di accorciare le distanze. Sul fondo, Panormus e Basket Erice si giocano punti vitali.

Le statistiche suggeriscono che l’attacco potrebbe fare la differenza: le squadre con il miglior rendimento offensivo (Virtus Trapani, Ribera Knights e Basket Cefalù) hanno dimostrato una correlazione diretta tra punti segnati e posizione in classifica. Chi riuscirà a mantenere alta l’efficacia offensiva? Lo scopriremo sul parquet.

Classifica



1 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 18

2 Ribera Knights Basketball 14

3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D 14

4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 12

5 ASD Zannella Basket 10

6 PATTI BASKET 6

7 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 6

8 Multimedica Basket Erice 4

9 GREEN BASKET 99 4