Scopri il Mediterraneo con Mistral Sailing

La nuova frontiera vacanziera per godersi al meglio il mar Mediterraneo è costituita dalle vacanze in catamarano, un tipo di imbarcazione che è adatta a qualsiasi tipo di utenza e che garantisce numerosi vantaggi a costi decisamente ridotti rispetto al passato grazie a Mistral Sailing.

Mistral Sailing permette il noleggio in luoghi per buona parte incontaminati come la Corsica e si occupa dell’intera gestione della crociera, risultando adatta anche ai meno esperti.

Cosa offre Mistral Sailing?

Mistral Sailing apre alla possibilità di noleggio ma anche di vendita di catamarani (nuovi ed usati) che possono regalare un’esperienza indimenticabile in tutto il Mediterraneo e, attraverso la stessa società, è possibile accedere a tutte le località marittime dell’intero ambito circostante. Attraverso il noleggio è possibile anche assumere uno skipper per un catamarano oppure, se si è muniti di una patente nautica e di uno staff certificato alla sua gestione, si può noleggiare senza equipaggio (opzione definita bareboat).

Il catamarano identifica una scelta di imbarcazione adatta a tutti in quanto, rispetto alle imbarcazioni a vela, è molto più comoda e meno sensibile nella navigazione, oltre a permettere una vacanza molto più comoda attraverso una superficie calpestabile a bordo, vasta e rilassante. Anche il tipo di condotta a bordo è molto più gestibile essendo un tipo di imbarcazione che è assolutamente compatibile anche per chi soffre di mal di mare. Questo grazie ad una conformazione differente rispetto alle imbarcazioni a vela in grado di limitare parecchio i tipici effetti di beccheggio e rollio, così da essere adatto anche a chi è alla primissima esperienza di viaggio in barca.

Visita la Corsica con Mistral Sailing

Visitare le Corsica in catamarano grazie Mistral Sailing si è rivelata una scelta molto apprezzata da chi ha optato per questa interessantissima opportunità: la celebre quanto vicina isola che si trova a non eccessiva distanza dalle coste occidentali italiane, infatti, costituisce una vera e propria gemma del Mediterraneo con le sue località solo parzialmente conosciute come le note Bocche di Bonifacio che costituiscono uno dei luoghi maggiormente interessanti dal punto di vista naturalistico, in quanto costituiscono uno stretto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica (che nel punto maggiormente vicino distano poco più di 10 km). Ma anche isole minori come l’Isola Piana, dalle acque cristalline ed il panorama mozzafiato, l’incontaminata Isola di Lavezzi e aree come la Baia di Roccapina, celebre per gli scogli che, battuti dal vento marino, hanno assunto forme molto particolari che ricordano quelle degli animali.

L’itinerario proposto da Mistral Sailing

L’itinerario della Corsica previsto da Mistral Sailing naturalmente permette di circumnavigare l’isola passando anche presso il Golfo di Rondinara, conosciuta per la splendida forma della baia e per la purezza della sabbia che si trova poco lontano dalle scogliere di Capo Bianco, situate a Sant’Amanza, fino ad arrivare a Porto Vecchio.

Mistral Sailing propone il tour in catamarano della Corsica tra maggio ed ottobre, garantendo l’operazione di imbarco e sbarco nell’area settentrionale della Sardegna, in una tempistica totale di 7 notti.

Piena libertà di noleggiare l’intero equipaggio con skipper e hostess oppure procedere per il bareboat.

Tutte le informazioni di prenotazione sono ottenibili nel dettaglio inviando una mail presso [email protected] oppure via telefono al numero +39 347 949 8966.

Inoltre attraverso l’iscrizione alla newsletter del sito di Mistral Sailing è possibile ottenere immediatamente uno sconto di 150 euro!