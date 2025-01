Serie D Femminile di Volley con la Kepha Cefalù in casa. Il punto

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A: QUESTA SERA LA JINGLE KEPHA 2.0 CERCA IL RISCATTO A CEFALÙ

Il campionato di Serie D Femminile – Girone A si avvicina al termine del girone d’andata, e l’equilibrio in classifica si fa sempre più interessante. Dopo le gare giocate ieri, che hanno visto la vittoria sofferta del Palermo Mondello Volley contro l’ASD Primula (3-2) e il netto successo dell’APD Cegap sul G.S. Pallavolo 2000 (3-0), questa sera è il turno di altre sfide cruciali, tra cui spicca quella della Jingle Kepha 2.0.

La gara di Cefalù: Jingle Kepha 2.0 – US. Volley Bagheria

Domenica, alle ore 17:30, al Palasport di Cefalù, le ragazze della Jingle Kepha 2.0 ospiteranno l’US. Volley Bagheria, attualmente quinta in classifica. La formazione di casa, ottava con 10 punti e un bilancio di 3 vittorie e 7 sconfitte, è chiamata a una prova di carattere per cercare punti preziosi e risalire in classifica.

La Jingle Kepha 2.0 arriva a questa sfida con la consapevolezza di dover migliorare la propria continuità di gioco: finora la squadra ha mostrato sprazzi di qualità, ma ha faticato a mantenere il livello di competitività nei momenti decisivi. L’avversario di questa sera, l’US. Volley Bagheria, è reduce da un buon avvio di stagione e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le squadre di alta classifica.

Per le cefaludesi sarà importante sfruttare il fattore campo e il supporto del pubblico per mettere pressione alle avversarie, puntando su un servizio aggressivo e una difesa solida. Una vittoria potrebbe permettere alla Jingle Kepha 2.0 di accorciare il distacco dalle squadre che la precedono, in particolare dall’APD Cegap, settima a quota 15 punti.

Le altre gare in programma

Nel pomeriggio e in serata si disputeranno altre sfide importanti:

ASD Volley Sport Alcamo ospiterà l’ A.C.D.S. Capacense alle 19:00. La squadra ospite, quarta in classifica con 22 punti, parte favorita ma dovrà fare attenzione a un Alcamo che cerca punti per allontanarsi dalle ultime posizioni.

ospiterà l’ alle 19:00. La squadra ospite, quarta in classifica con 22 punti, parte favorita ma dovrà fare attenzione a un Alcamo che cerca punti per allontanarsi dalle ultime posizioni. Volley Land & Dolce Carollo sfiderà la Medtrade Volley Palermo alle 18:00, con le palermitane che vogliono lasciare l’ultimo posto in classifica.

sfiderà la alle 18:00, con le palermitane che vogliono lasciare l’ultimo posto in classifica. Com.Fer. Palermo, con soli 7 punti, accoglierà il Pomaralva, seconda forza del campionato, alle 18:30. Una partita sulla carta proibitiva per le padrone di casa, ma il volley sa riservare sorprese.

La classifica

Dopo le gare già disputate, la classifica vede sempre più consolidata al vertice la leadership della Mediterranea Serramenti Aragona, imbattuta con 32 punti in 11 partite. Seguono il Pomaralva, con 28 punti in 10 gare, e il Palermo Mondello Volley, che con la vittoria di ieri si è portato a 25 punti. A ridosso del podio, l’A.C.D.S. Capacense (22 punti) tiene vivo il sogno promozione.

La lotta per la salvezza

In coda, la situazione resta complicata per il G.S. Pallavolo 2000 A.S.D., il Com.Fer. Palermo e il Medtrade Volley Palermo, tutte chiamate a un cambio di passo per risalire in classifica. La Jingle Kepha 2.0, invece, cercherà di approfittare della gara casalinga di questa sera per allontanarsi dalla zona calda e rilanciare le proprie ambizioni.

Appuntamento quindi alle 17:30 a Cefalù per un match che si preannuncia emozionante e fondamentale per il prosieguo del campionato!

