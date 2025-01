Nella giornata di ieri 28 gennaio 2025 è deceduta a Palermo, presso l’Ospedale Ingrassia, Giovannina, Agnese, Leonarda, Assistente Sociale Missionaria.

Agnese, era nata il 29 gennaio 1934 a San Mauro Castelverde, ricevendo il 7 febbraio il battesimo.

Agnese, con l’esempio dei genitori Rosa e Giovanni, delle sorelle Pina e Maria, dei familiari l’arciprete Domenico Leonarda e mons. Gaetano Musciotto, ha consacrato l’intera sua vita al Signore, iniziando il noviziato il 18 aprile 1960, la prima Consacrazione Missionaria il 24 marzo 1962 e quella perpetua il 25 marzo 1972. Molteplici gli ambiti di missione svolti non solo in Italia in 65 anni di servizio da Agnese.

Insegnamento presso l’Opera Genchi Collotti di Cefalù; servizio sociale scolastico in quartieri popolari di Palermo; animazione catechistica alla “Casa della Gioia” (colonia permanente per bambini fragili); per un anno in missione in Spagna a Leòn presso collegio per ragazze a basso reddito familiare.

L’impegno poi di Agnese per un intero anno insieme ad altre consorelle in Belice, distrutto dal terremoto nel 1968.

A Palermo, aiuto per le prestazioni offerte dal Poliambulatorio Arcivescovile a persone prive di assistenza sanitaria; servizio sociale al Villaggio dell’Ospitalità per coppie di anziani in precarie condizioni economiche; volontariato in Parrocchia e, negli ultimi anni, sostegno orante alla missione svolta dalle Consorelle.

I funerali domani, giovedì 30 gennaio, ore 10:00, presso Sant’Antonio (corso Calatafimi), celebrati da padre Giuseppe Spera. Una Santa Messa verrà celebrata a Cefalù da fra’ Aurelio Biundo, nella Parrocchia di San Francesco, venerdì 31 gennaio. ore 18:00.