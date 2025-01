La NASA JPL si prepara per un anno di lanci e traguardi spaziali

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di attività per il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. Tra missioni rivoluzionarie e sfide operative, il laboratorio, gestito dal Caltech, si appresta a realizzare importanti traguardi nell’esplorazione spaziale e nello studio del nostro pianeta.

Nonostante l’inizio difficile dell’anno, segnato dall’incendio Eaton che ha colpito le abitazioni di oltre 200 dipendenti del JPL, il lavoro è continuato senza sosta. Ecco uno sguardo alle principali missioni e obiettivi che caratterizzeranno questo anno:

Un universo tutto da scoprire: SPHEREx

L’osservatorio spaziale SPHEREx (Spettrofotometro per la storia dell’universo, Epoca della reionizzazione e Ices Explorer) sarà lanciato il 27 febbraio dalla base spaziale Vandenberg, in California. Grande quanto un’auto subcompatta e dalla forma simile a una campana di tromba, SPHEREx creerà quattro mappe tridimensionali del cielo, aiutando gli scienziati a comprendere meglio l’espansione dell’universo dopo il Big Bang e la distribuzione degli ingredienti per la vita nei granelli di ghiaccio cosmico.

I segreti ghiacciati della Luna: Lunar Trailblazer

La missione Lunar Trailblazer, gestita dal JPL e guidata dal Caltech, si propone di rispondere a una domanda cruciale: dove si trova l’acqua sulla Luna? Questo piccolo satellite, in grado di mappare l’acqua superficiale lunare con una precisione senza precedenti, studierà il ghiaccio presente nei crateri permanentemente in ombra e i segnali di acqua liquida sulla superficie. Il lancio è previsto a fine febbraio, in concomitanza con la missione Intuitive Machines-2 nell’ambito del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Monitorare la Terra in trasformazione: NISAR

La missione NISAR (NASA-Indian Space Research Organisation Synthetic Aperture Radar), frutto della collaborazione tra NASA e ISRO, rappresenta un passo avanti nello studio dei cambiamenti della superficie terrestre. Grazie alla combinazione di radar a banda L e S, il satellite sarà in grado di monitorare eventi come eruzioni vulcaniche, terremoti, movimenti delle calotte glaciali e deforestazione con un dettaglio senza precedenti. Il lancio è previsto nei prossimi mesi.

Studiare l’innalzamento del livello del mare: Sentinel-6B

A novembre verrà lanciato il satellite Sentinel-6B, una collaborazione tra NASA ed ESA. Questa missione fornirà misurazioni estremamente accurate dell’altezza della superficie marina globale, migliorando i modelli climatici e il monitoraggio di fenomeni meteorologici come gli uragani e El Niño. Insieme al suo gemello, Sentinel-6 Michael Freilich, estenderà a 10 anni un record di misurazioni iniziato quasi tre decenni fa.

Nuovi orizzonti per la robotica lunare: CADRE

Il progetto CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) porterà tre piccoli rover lunari, progettati per lavorare in squadra senza input diretto dalla Terra. Questi robot dimostreranno come l’esplorazione autonoma multirobot potrebbe supportare future missioni scientifiche e astronauti. I rover saranno inviati sulla Luna tramite un lander commerciale della NASA nell’ambito del programma CLPS.

Tecnologia quantistica: SEAQUE

Il SEAQUE (Space Entanglement and Annealing QUantum Experiment), già a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, inizierà i suoi esperimenti nel 2025. Questa missione testerà tecnologie per la comunicazione sicura tramite fotoni entangled, aprendo la strada a una futura rete quantistica globale per il trasferimento sicuro di dati su lunghe distanze.

Un assist gravitazionale verso Giove: Europa Clipper

Lanciata nell’ottobre 2024, la sonda Europa Clipper utilizzerà un assist gravitazionale da Marte il 1° marzo 2025 per accelerare il suo viaggio verso Giove, che raggiungerà nel 2030. La missione studierà l’oceano nascosto sotto la superficie ghiacciata della luna Europa per determinare se possa ospitare condizioni adatte alla vita.

Uno sguardo al futuro

Il 2025 sarà un anno cruciale per il progresso scientifico e tecnologico, grazie all’impegno del JPL nelle missioni spaziali e terrestri. Per ulteriori dettagli sulle missioni in corso, visita il sito ufficiale del JPL: https://www.jpl.nasa.gov/missions.