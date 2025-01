Omaggio a Giuseppe Di Francesca: una serata di ricordi e cinema a Cefalù (foto)

Omaggio a Giuseppe Di Francesca: una serata di ricordi e cinema a Cefalù

Una serata all’insegna della memoria e del grande cinema si è svolta a Cefalù presso il Cinema Di Francesca, in onore del suo fondatore, Giuseppe Di Francesca. L’evento, ricco di emozioni e testimonianze, è stato accompagnato dalla proiezione del film Angela di Roberta Torre.

A introdurre la serata è stata Caterina Di Francesca, figlia del fondatore, che ha ricordato con affetto e orgoglio la figura di suo padre, un pioniere del cinema italiano. Il preside Pino Simplicio, presidente dell’Associazione Amici del Cinema Di Francesca, ha arricchito l’incontro con alcuni aneddoti sulla storia del cinema e sulla passione con cui Giuseppe Di Francesca ha portato avanti il sogno del Padre Salvatore. Tra i presenti anche il figlio dell’attore Mario Pupella, protagonista del film proiettato, oltre a numerosi amici della famiglia Di Francesca.

Il Cinema Di Francesca rappresenta un pezzo di storia del cinema italiano, essendo stato fondato nel 1909. La sua nascita si deve alla lungimiranza di Salvatore Di Francesca, noto come don Totò, fotografo di professione, che rilevò la licenza per l’attività cinematografica da Salvatore Piraro, un ex emigrato negli USA. Il primo locale, chiamato Excelsior, si trovava in via Umberto I ed ebbe un avvio difficile: il pubblico, inizialmente diffidente e intimorito dall’idea di entrare in una sala buia, veniva convinto da don Totò ad assistere alle proiezioni, anche gratuitamente.

Con il tempo, il cinema conquistò il cuore dei cefaludesi. Nel 1928, Salvatore Di Francesca acquistò dei magazzini in Corso Ruggero, la via principale della città, e nel 1931 inaugurò il suo cine-teatro, ribattezzandolo Cinema Di Francesca. Da allora, la sala è diventata un punto di riferimento per la cultura e il cinema in Sicilia, continuando a trasmettere la passione e la dedizione del suo fondatore. Grazie al Figlio Giuseppe Di Francesca e alla sua Famiglia.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per ricordare non solo la figura di Giuseppe Di Francesca, ma anche il valore e la storia del cinema italiano, un patrimonio culturale che continua a vivere grazie a iniziative come questa.