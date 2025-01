Quale futuro per la scuola? Un incontro presso la Chiesa di san Nicola a Cefalù

Un incontro a Cefalù per riflettere sul futuro dell’educazione, in occasione della festa di San Giovanni Bosco, patrono degli insegnanti. Si terrà venerdì 31 gennaio 2025, alle 18:00, presso la Chiesa di San Nicola di Cefalù ed è organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo.

Il professor Mario Macaluso, docente e presidente dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, sarà il relatore dell’incontro che avrà quale tema: “Educare nell’era digitale: quale futuro per la scuola?” Durante la conferenza si parlerà delle sfide e delle opportunità che l’educazione digitale porta con sé, interrogandosi su come la scuola possa evolversi per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più tecnologico e interconnesso.

Perché parlare del futuro della scuola oggi?

In un mondo in continua evoluzione digitale, la scuola si trova a dover affrontare nuove sfide. L’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica non è più una questione opzionale, ma una necessità. L’uso di internet, delle piattaforme educative e delle risorse digitali ha trasformato il nostro modo di apprendere, ma ha anche introdotto nuove problematiche, come la gestione della sicurezza online, l’inclusività nell’apprendimento e l’accesso equo alle risorse.

La scuola del futuro deve essere in grado di preparare gli studenti non solo a usare la tecnologia, ma anche a sviluppare il pensiero critico, a navigare in un mondo sovraccarico di informazioni e a mantenere un equilibrio tra il digitale e le competenze umane fondamentali. Il ruolo dell’insegnante diventa quindi ancora più centrale: è necessario che il docente non solo trasmetta conoscenze, ma che aiuti gli studenti a orientarsi in un panorama educativo che sta cambiando rapidamente.

L’incontro del 31 gennaio offrirà spunti per una riflessione critica su come possiamo ripensare l’insegnamento e la formazione nel contesto dell’era digitale, cercando di preservare valori essenziali come la relazione, l’empatia e la creatività, che sono alla base dell’educazione umana.

Un’occasione di dialogo e crescita per la scuola del futuro

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per tutti gli insegnanti di Cefalù e dei dintorni per confrontarsi su come l’innovazione digitale possa e debba integrarsi con le pratiche didattiche tradizionali. Sarà un momento di crescita collettiva, per riflettere insieme su come possiamo educare i giovani nel contesto digitale, ma anche su come la scuola può preservare e promuovere valori fondamentali come la relazione, la creatività e il pensiero critico.

L’ingresso è gratuito, ma la partecipazione attiva di tutti è essenziale per arricchire il dibattito.

Informazioni sull’evento:

Venerdì 31 gennaio 2025 Orario: 18:00

Non mancate!