Cefalù: pubblicata la gara d’appalto per la nuova mensa scolastica

L’amministrazione comunale di Cefalù ha avviato un nuovo progetto per migliorare l’offerta educativa del territorio, pubblicando la gara d’appalto per la realizzazione di una mensa scolastica presso l’istituto comprensivo “Nicola Botta”. L’intervento, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), prevede un investimento complessivo di 562.500 euro.

L’assegnazione della gara d’appalto è prevista entro la fine di febbraio e, una volta consegnati i lavori, la ditta aggiudicataria avrà a disposizione 180 giorni per completare l’opera.

Questo nuovo progetto si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle infrastrutture scolastiche del comune. Infatti, oltre alla mensa, Cefalù ha già ottenuto un ulteriore finanziamento Pnrr pari a 840.000 euro per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale nel plesso “Borsellino”. Grazie a questo investimento, sarà possibile aprire una nuova sezione per bambini da 0 a 3 anni, accogliendo fino a quarantadue piccoli alunni. I lavori per l’asilo nido sono già in corso.

Il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la comunità: “Stiamo lavorando per elevare la qualità degli standard delle nostre scuole. Avere una mensa rappresenta un grande salto di qualità per il sistema educativo cittadino, rispondendo alle esigenze degli istituti con tempo prolungato e delle famiglie. Inoltre, l’introduzione di una mensa scolastica favorisce le buone pratiche legate alla salute e all’alimentazione”.

L’amministrazione comunale di Cefalù continua dunque a investire nel miglioramento delle strutture scolastiche e dei servizi offerti, con l’obiettivo di garantire un ambiente educativo sempre più moderno e funzionale per studenti e famiglie.