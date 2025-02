Cefalù: Il Comune Manifesta Interesse per l’Acquisizione di un’Area da Destinare a Pubblico Servizio

L’amministrazione comunale di Cefalù ha espresso il proprio interesse per l’acquisizione a titolo oneroso di un’area situata in via della Tonnara, attualmente di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI). L’intento è quello di destinare il terreno a pubblico servizio, nell’ottica di una valorizzazione del patrimonio comunale e di un miglioramento delle infrastrutture a disposizione della cittadinanza.

L’Offerta di Vendita da Parte di Ferservizi S.p.A.

La Ferservizi S.p.A., società incaricata della gestione degli immobili del Gruppo FS, ha comunicato con nota ufficiale l’intenzione di procedere alla vendita di un compendio immobiliare ubicato nel territorio comunale di Cefalù.

Il terreno oggetto della vendita, con una superficie di 3600 mq, si trova in via della Tonnara ed è identificato nel Piano Regolatore Generale (PRG) come “Zona F13 – Parco lineare attrezzato”. Attualmente, il sito è in parte semi-pianeggiante e in parte scosceso verso il mare.

L’Interesse del Comune di Cefalù

Ferservizi ha invitato l’amministrazione comunale a manifestare l’eventuale interesse per l’acquisto dell’area, potendo esercitare il diritto di preferenza ai sensi di legge.

La Decisione dell’Amministrazione

L’intervento economico è finalizzato esclusivamente all’acquisizione del terreno per destinarlo a un uso pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e migliorare i servizi per la comunità.