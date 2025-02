La Kepha di Cefalù ha conquistato con autorità la finale del Trofeo “V. Renda”

La Farmacia Vacanti Kepha 2.0 ha conquistato con autorità la finale del Trofeo “V. Renda” grazie a una netta vittoria per 3-0 contro S. P. Hobby Volley A.S.D.. Il dominio della squadra di Cefalù è stato evidente in tutti i set, chiusi rispettivamente 25-9, 25-16 e 25-18.

La Kepha ha imposto subito il proprio ritmo, dimostrando solidità in battuta e un’ottima organizzazione difensiva. Il primo set è stato un monologo, con un margine larghissimo che ha messo in chiaro le intenzioni della squadra. Nel secondo parziale, gli avversari hanno provato a reagire, ma la Kepha ha gestito con esperienza e sicurezza. Nel terzo set, l’Hobby Volley ha tentato di rimanere in partita, ma senza riuscire a impensierire seriamente i vincitori.

Ora la Kepha attende di conoscere la sua avversaria in finale, che verrà decretata oggi dalla sfida tra ASD Primula e Ariet Green Energy Red Madonie. Sarà interessante vedere se la Kepha riuscirà a mantenere lo stesso livello di gioco per alzare il trofeo. Si giocherà ad Aprile in campo neutro.



Farmacia Vacanti Kepha 2.0 : 2 Lo Presti, 3 Piro, 4 Cassata, 6 Purpora, 10 Musotto, 11 Maranto, 8 Guarcello, 14 Collesano, 21 Mannarà, 26 Gugliuzza, 25 Papa, 1 Brocato, 44 Grisanti, 47 Rizzello. Allenatori Vincenzo Brusca, Mary Catalano

HOBBY VOLLEY Asd: 21 Terranova, 22 La Mantia, 34 Vitrano, 69 Scrima, 79 Tarantino, 80 Cangelosi, 90 Cinquegrani, 94 Cardella, 98 Montemaggiore. All. Valentino Renda

Arbitro: Antonio Mirici Cappa.