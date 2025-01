Divisione regionale di Basket con le squadre di Cefalù in campo. Arriva la capolista Trapani

Ecco un’analisi delle prossime gare della 5ª giornata di ritorno della EDivisione Regionale 1 – Qualificazione (02/02/2025), basata sulla classifica aggiornata.

Ribera Knights Basketball vs. Multimedica Basket Erice

01/02/25 – 19:00 @ PALAEMPEDOCLE R.MONCADA (Porto Empedocle)

I Ribera Knights (3° posto, 14 punti) partono nettamente favoriti contro Multimedica Basket Erice (ultimo posto, 4 punti). La squadra di Ribera ha un attacco solido e una difesa tra le migliori del campionato. Erice, invece, sta lottando per evitare l’ultimo posto e ha una delle peggiori difese della lega. Difficile pensare a una sorpresa, ma occhio a eventuali cali di concentrazione.

Pronostico: Ribera Knights vincenti con margine

ASD Zannella Basket vs. POL. DIL. VIRTUS TRAPANI

02/02/25 – 18:00 @ PALAZZETTO GEODETICO (Cefalù)

Virtus Trapani (1ª in classifica, 20 punti) è la squadra più solida del torneo e arriva con un solo KO in 11 partite. Lo Zannella Basket (5° posto, 12 punti) è una squadra combattiva, ma l’incontro si prospetta difficile. La differenza principale potrebbe essere la difesa: Trapani ha dimostrato di saper chiudere bene gli spazi, mentre Zannella dovrà trovare soluzioni offensive rapide.

Pronostico: Virtus Trapani favorita, ma partita insidiosa in trasferta

A.S.D. PANORMUS C.F.G. vs. A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLONA

02/02/25 – 19:15 @ PALAMANGANO (Palermo)

Sfida molto equilibrata tra Panormus (6° posto, 10 punti) e Barcellona (4° posto, 14 punti). Panormus ha il fattore campo, ma Barcellona ha un attacco più efficace e una difesa leggermente più solida. La chiave della partita sarà il ritmo: se Panormus riuscirà a gestire la partita con una difesa aggressiva, potrebbe mettere in difficoltà Barcellona.

Pronostico: Partita aperta, leggero vantaggio per Barcellona

GREEN BASKET 99 vs. BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D.

02/02/25 – 17:00 @ PALAMANGANO (Palermo)

Basket Cefalù (2° posto, 16 punti), col nuovo allenatore Masini (nella Foto) affronta Green Basket 99 (penultimo posto, 6 punti). Sulla carta, gli ospiti sono nettamente favoriti, avendo il secondo miglior attacco del campionato (1013 punti segnati in 12 partite). Green Basket 99 ha invece la seconda peggior difesa (946 punti subiti). Tuttavia, giocare fuori casa può sempre riservare insidie.

Pronostico: partita imprevedibile con gli ospiti favoriti, ma attenzione alla reazione del Green Basket

Virtus Trapani e Basket Cefalù dovrebbero confermarsi ai vertici.

Ribera Knights ha un’occasione d’oro per avvicinarsi alle prime posizioni.

Panormus vs Barcellona sarà la sfida più incerta della giornata.

Sarà un turno importante per la lotta ai playoff e per evitare la zona bassa della classifica!