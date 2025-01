In campo la Serie D Femminile di Volley, Trasferta impegnativa per la Kepha di Cefalù, con i pronostici tutti per la formazione di casa. La Kepha Volley, allenata da Marco Sabatino, potrebbe schierare una formazioni di giovanissime atlete. Queste tutte le gare che si giocheranno domani con un solo posticipo.

Gare del 1° febbraio 2025

G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. vs ASD Volley Sport Alcamo (ore 18:00)

Scontro tra squadre di bassa classifica. Pallavolo 2000 ultima con 6 punti e Alcamo poco sopra con 8. Entrambe cercano disperatamente punti salvezza. Potrebbe essere una sfida equilibrata, ma Alcamo sembra leggermente favorito.

A.C.D.S. Capacense vs Jingle Kepha 2.0 (ore 18:00)

Capacense favorita, con 25 punti e in corsa per il podio. Jingle Kepha è ottava con 13 punti e parte sfavorita, ma potrebbe dare filo da torcere. Capacense ha un attacco più efficace e gioca in casa, quindi ha il vantaggio.

Pomaralva vs APD CEGAP (ore 18:30)

Pomaralva nettamente favorita. Seconda in classifica con 31 punti contro il settimo posto di CEGAP (15 punti). La squadra di casa ha una qualità di gioco superiore e punta a restare vicina alla vetta.

Mediterranea Serramenti Aragona vs Palermo Mondello Volley (ore 17:00)

Big match di giornata! Prima contro quarta! Mediterranea è ancora imbattuta e vuole mantenere il primato, ma Palermo Mondello è una squadra ostica e in forma. Ci si aspetta una partita combattuta, ma con Mediterranea leggermente favorita, soprattutto per la solidità difensiva e l’imbattibilità stagionale.

Medtrade Volley Palermo vs Com.Fer. Palermo (ore 16:30)

Sfida tra le ultime della classe, con Medtrade a 8 punti e Com.Fer. a 7. Partita che vale tantissimo per la lotta salvezza. Scontro equilibrato, ma Medtrade potrebbe sfruttare il fattore campo.

Gara del 2 febbraio 2025

US Volley Bagheria vs Volley Land & Dolce Carollo (ore 16:30)

Bagheria parte con i favori del pronostico, essendo quinto con 20 punti contro i 9 di Volley Land. Le ospiti devono fare un’impresa per strappare punti. Bagheria ha numeri migliori sia in attacco che in difesa.



Classifica

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 32

2 POMARALVA 31

3 A.C.D.S. CAPACENSE 25

4 PALERMO MONDELLO VOLLEY 25

5 US. VOLLEY BAGHERIA 20

6 ASD PRIMULA 17

7 APD CEGAP 15

8 JINGLE KEPHA 2.0 13

9 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 9

10 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 8

11 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 8

12 COM.FER. PALERMO 7 1

13 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 6