Una serata in memoria di Nicola Cefalù: un omaggio al talento e al cuore dell’attore teatrale (foto)

Una serata in memoria di Nicola Cefalù: un omaggio al talento e al cuore dell’attore teatrale

Lo scorso 30 gennaio, alle ore 18.30, presso il Teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù, si è tenuta una serata speciale per ricordare l’indimenticato attore teatrale Nicola Cefalù. L’evento, ad ingresso libero, ha rappresentato un omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità grazie al suo talento e alla sua straordinaria dedizione al teatro e al sociale. Alla serata erano presenti il Sindaco Daniele Tumminello, il Vice Sindaco Rosario Lapunzina e l’Assessore alla Cultura Antonio Franco. Presenti anche i familiari e tantissimi amici. Ha presentato Pino Simplicio.

Dall’Amministrazione comunale assicurato il massimo supporto possibile all’Armonia, la compagnia teatrale che Nicola Cefalù ha guidato per quasi 40 anni. Ed ora ancora scossa per la scomparsa prematura dell’amatissimo Nicola.

Sono stati proiettati alcuni filmati di commedie che hanno visto Nicola protagonista. In scena anche un dialogo che Nicola Cefalù tanti amava e che non mancava nel suo repertorio. Presenti anche colleghi di Gruppi teatrali di altre Città.

Nicola Cefalù, conosciuto e amato da tutti, ha dedicato la sua vita a valorizzare il teatro comico popolare siciliano, interpretando con straordinaria capacità istrionica ruoli che regalavano risate e riflessioni. La sua energia e il suo sorriso erano contagiosi, capaci di illuminare ogni scena, ogni piazza, ogni contrada in cui si esibiva.

La compagnia “L’Armonia”, di cui Nicola è stato anima e cuore, è stata lo strumento attraverso il quale ha diffuso cultura e serenità, facendo conoscere e amare il teatro popolare a un pubblico sempre più vasto. Cefalù è stato infatti un pilastro dell’animazione teatrale e culturale delle estati cefaludesi, contribuendo a creare momenti di aggregazione e spensieratezza.

Nonostante la malattia che lo ha strappato troppo presto alla vita, il ricordo di Nicola vive nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Il suo amore per il teatro siciliano ha ispirato generazioni di ragazzi e bambini, a cui ha saputo trasmettere una passione che difficilmente si spegnerà.

La serata del 30 gennaio è stata dunque un’occasione per ricordare, celebrare e ringraziare Nicola Cefalù, un uomo che ha ricevuto tanto dal suo pubblico, ma che ha dato ancora di più. Un appuntamento imperdibile per chiunque abbia voluto rendere omaggio a una figura che ha fatto della cultura popolare e della condivisione la sua missione di vita.