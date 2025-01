La Polisportiva Lascari Cefalù in casa in cerca di punti salvezza. Affronterà la Parmonval. Ormai la situazione in classifica per la squadra di casa è davvero delicata. Queste tutte le gare

Partite di Sabato 1 Febbraio ore 15.00

Unitas Sciacca Calcio – Accademia Trapani: L’Unitas Sciacca, attualmente terza in classifica, parte favorita contro l’Accademia Trapani, che si trova a metà classifica. Tuttavia, in un campionato equilibrato come l’Eccellenza, ogni partita può riservare sorprese.

Partite di Domenica 2 Febbraio ore 15.00

Casteldaccia – Don Carlo Lauri Misilmeri : Il Casteldaccia, in lotta per evitare la retrocessione, affronterà il Don Carlo Lauri Misilmeri, una squadra che si trova a metà classifica. Sarà una partita cruciale per entrambe le squadre, con il Casteldaccia che cercherà di sfruttare il fattore casa.

Città Di Gela – San Giorgio Piana : Il Città di Gela, una delle squadre più in forma del campionato e in piena lotta per il primo posto, affronterà il San Giorgio Piana. Sulla carta, il Gela è nettamente favorito, ma dovrà fare attenzione a non sottovalutare l'avversario.

Città Di San Vito Lo Capo – Folgore Calcio Castelvetrano : Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà una partita combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere la vittoria.

Lascari – Cefalù – Parmonval : Il Parmonval, che si trova a metà classifica, affronterà il Lascari – Cefalù, una squadra in difficoltà e in fondo alla classifica. Il Parmonval ha l'opportunità di conquistare tre punti importanti per migliorare la sua posizione.

Marsala 1912 – Athletic Club Palermo : Il Marsala 1912, in lotta per i playoff, affronterà l'Athletic Club Palermo, la capolista del campionato. Sarà una partita molto difficile per il Marsala, che dovrà superare i primi in classifica per guadagnare punti preziosi.

Oratorio S. Ciro E Giorgio – Supergiovane Castelbuono : L'Oratorio S. Ciro E Giorgio, in zona retrocessione, affronterà il Supergiovane Castelbuono, una squadra che si trova a metà classifica. Sarà una partita delicata per entrambe le squadre, con l'Oratorio che cercherà di sfruttare il fattore casa per ottenere una vittoria.

Partinicaudace – Castellammare Calcio 94: Il Partinicaudace, anche esso in zona retrocessione, affronterà il Castellammare Calcio 94, una squadra che si trova a metà classifica. Sarà una partita importante per entrambe le squadre, con il Partinicaudace che ha bisogno di punti per risalire la classifica.

Tutto ancora aperto

Come si può vedere, il campionato di Eccellenza – Girone A è ancora molto aperto e ogni partita può essere decisiva per la classifica finale. Le squadre in lotta per il primo posto dovranno fare attenzione a non sottovalutare le avversarie, mentre le squadre in zona retrocessione dovranno dare il massimo per conquistare punti preziosi.



Classifica

Athletic Club Palermo – 47 punti

2. Città Di Gela – 45 punti

3. Unitas Sciacca Calcio – 35 punti

4. San Giorgio Piana – 31 punti

5. Don Carlo Lauri Misilmeri – 30 punti

6. Marsala 1912 – 29 punti

7. Parmonval – 26 punti

8. Castellammare Calcio 94 – 26 punti

9. Accademia Trapani – 24 punti

10. Folgore Calcio Castelvetrano – 21 punti

11. Partinicaudace – 21 punti

12. Supergiovane Castelbuono – 19 punti

13. Casteldaccia – 19 punti

14. Città Di San Vito Lo Capo – 17 punti

15. Oratorio S. Ciro E Giorgio – 17 punti

16. Lascari – Cefalù – 6 punti