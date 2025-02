Al Museo Mandralisca concerto “Arte, forma e politica nelle Polacche di F. Chopin”

Grande appuntamento con il concerto “Arte, forma e politica nelle Polacche di F. Chopin” del Maestro Diego Cannizzaro

Cresce l’attesa per l’evento musicale “Arte, forma e politica nelle Polacche di F. Chopin, tra Vienna e Parigi” che vedrà protagonista il Maestro Diego Cannizzaro al pianoforte. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 2 febbraio alle ore 18:00, presso la prestigiosa Sala della Pinacoteca del Museo Mandralisca.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica e del celebre compositore polacco, il cui repertorio verrà esplorato attraverso una chiave artistica, formale e politica. Il concerto si propone di offrire un’esperienza musicale raffinata e coinvolgente, mettendo in luce il profondo legame tra le Polacche di Chopin e il contesto storico e culturale in cui sono state composte.

Evento gratuito e a invito: come partecipare

L’evento è gratuito e ad invito, ma l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti. Per assicurarsi un posto, è necessario prenotare il proprio invito gratuito.

Modalità di prenotazione:

Telefonare al numero 0921 421547 per riservare il proprio invito.

per riservare il proprio invito. Gli inviti potranno essere ritirati presso la biglietteria del museo , entro le ore 18:00 del giorno della manifestazione.

, entro le ore 18:00 del giorno della manifestazione. Si raccomanda la puntualità: l’accesso non sarà garantito ai prenotati che si presenteranno oltre le ore 18:00.

Non perdete questa straordinaria occasione per immergervi nelle melodie e nelle suggestioni delle Polacche di Chopin, in un contesto culturale unico come quello del Museo Mandralisca. Vi aspettiamo numerosi!